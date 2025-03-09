Герой загинув 18 листопада 2024 року у Харківській області в районі населеного пункту Липці від влучання FVP-дрона. Офіційно смерть було підтверджено 8 березня 2025 року, повідомляє 24 канал із посиланням на memorial.uaf.ua.

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Що відомо про Олексія Шубіна

Олексій Шубін є вихованцем дніпропетровського футболу. На професійному рівні починав у павлоградському Шахтарі. У 1993 році пограв у Білорусі, а за три роки повернувся в Україну та приєднався до Торпедо із Запоріжжя.

Шубін також виступав у складі Металурга із Нікополя, черкаського Дніпра, охтирського Нафтовика та Електрометалурга-НФЗ. У 2004 році Олексій перейшов у чернігівську Десну.

Олексій Шубін служив у Національній гвардії України, де був головним сержантом розвідки. Героя було нагороджено "Золотим Хрестом" та отримав нагороду за оборону Харківщини.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття родині, близьким та друзям Олексія Шубіна. Вічна слава Герою України!