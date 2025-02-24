24 февраля стало черной датой в календаре всех украинцев. Три года назад Россия начала полномасштабное вторжение против Украины, пишет 24 Канал.

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Усик: Горжусь Украиной!

Благодаря героизму украинских воинов удалось остановить наступление врага. Наши защитники разрушили планы российского диктатора Путина уничтожить Украину за три дня.

Слова благодарности всем, кто защищает Украину и помогает остановить российскую агрессию, выразил чемпион мира по боксу Александр Усик. Боксер опубликовал сообщение в сториз инстаграма.

"Три года сопротивления. Три года благодарности. Три года абсолютного героизма украинцев. Горжусь Украиной!

Спасибо всем, кто защищает и помогает. Всем, кто работает на Украину. И вечная память каждому, кто отдал свою жизнь ради наших людей и нашего государства", – написал Усик.

Сообщение Усика к годовщине полномасштабного вторжения / скриншот из инстаграма боксера

Отметим, что Александр Усик активно помогает Украине, воинам ВСУ и простым гражданам, пострадавшим от агрессии России. Благотворительный фонд боксера собирает средства для покупки разнообразного специального оборудования украинским военным, восстановления разрушенных и поврежденных домов. Суммарная помощь Усика превышает миллион долларов.