24 лютого стало чорною датою в календарі усіх українців. Три роки тому Росія розпочала повномасштабне вторгнення проти України, пише 24 Канал.

Читайте також Зрадник України та керівник "Юнармії: Євросоюз покарав "нейтральних" спортсменів з Росії

Усик: Пишаюся Україною!

Завдяки героїзму українських воїнів вдалося зупинити наступ ворога. Наші захисники зруйнували плани російського диктатора Путіна знищити Україну за три дні.

Слова подяки усім, хто боронить Україну та допомагає зупинити російську агресію, висловив чемпіон світу з боксу Олександр Усик. Боксер опублікував допис у сторіз інстаграму.

"Три роки спротиву. Три роки вдячності. Три роки абсолютного героїзму українців. Пишаюся Україною!

Дякую всім, хто захищає та допомагає. Всім, хто працює на Україну. І вічна пам’ять кожному, хто віддав своє життя заради наших людей та нашої держави", – написав Усик.

Допис Усика до роковин повномасштабного вторгнення / скриншот з інстаграму боксера

Зазначимо, що Олександр Усик активно допомагає Україні, воїнам ЗСУ та простим громадянам, що постраждали від агресії Росії. Благодійний фонд боксера збирає кошти для купівлі різноманітного спеціального обладнання українським військовим, відбудови зруйнованих та пошкоджених будинків. Сумарна допомога Усика перевищує мільйон доларів.