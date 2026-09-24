Многие известные люди избегают темы войны в Украине и умалчивают об убийствах мирных жителей. Среди таких личностей оказалась и известная активистка Грета Тунберг, которая вызвала реакцию Владислава Гераскевича в социальной сети X.

Как Гераскевич пристыдил Тунберг

На днях известная шведка раскритиковала певца Эда Ширана за его нейтральную позицию в отношении войны между Израилем и Палестиной. Тунберг заявила, что "во время геноцида невозможно оставаться нейтральным".

Именно эта фраза задела украинского скелетониста Владислава Гераскевича. Спортсмен резко осудил Грету за отсутствие подобных заявлений в отношении российской агрессии.

Почему Грета Тунберг молчит о геноциде, который совершают россияне в Украине?,

– написал Гераскевич.

Какова позиция Греты Тунберг по поводу войны в Украине

Следует отметить, что в 2022 году шведская активистка выступила в поддержку Украины в связи с полномасштабным вторжением России. Грета акцентировала внимание на ужасающих последствиях военных действий для природы.

Впрочем, в последнее время Тунберг почти не комментирует войну в Украине и не акцентирует внимание именно на убийствах мирных жителей. Вместо этого ее акцент сместился в сторону поддержки Палестины в войне с Израилем.

Напомним, что Гераскевич прославился акцией в поддержку Украины на зимней Олимпиаде-2022. Украинец вышел на старт в "шлеме памяти", на котором изображены убитые Россией спортсмены.

Из-за этого Владислава отстранили от соревнований, назвав его акцию "политизированной". К слову, министр спорта России выступил с циничным заявлением по поводу "шлема памяти" Гераскевича.