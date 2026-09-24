Багато відомих людей уникають теми війни в Україні та замовчують про вбивства мирних людей. Серед таких персон опинилась і відома активістка Грета Тунберг, яка викликала реакцію Владислава Гераскевича у соцмережі X.

Як Гераскевич присоромив Тунберг

Днями відома шведка розкритикувала співака Еда Ширана через нейтральну позицію щодо війни між Ізраїлем та Палестиною. Тунберг заявила, що "під час геноциду неможливо залишатися нейтральним".

Саме ця фраза зачепила українського скелетоніста Владислава Гераскевича. Спортсмен різко засудив Грету через відсутність подібних заяв щодо російської агресії.

Чому Грета Тунберг мовчить про геноцид, який чинять росіяни в Україні?,

– написав Гераскевич.

Яка позиція Грети Тунберг щодо війни в Україні

Слід зазначити, що у 2022 році шведська активістка виступила з підтримкою України через повномасштабне вторгнення Росії. Грета акцентувала увагу на жахливих наслідках для природи через воєнні дії.

Втім останнім часом Тунберг майже не коментує війну в Україні та не зосереджує увагу саме на вбивствах мирних людей. Натомість її кцент змістився у бік підтримки Палестини у війні з Ізраїлем.

Нагадаємо, що Гераскевич прославився акцією на підтримку України на зимовій Олімпіаді-2026. Українець вийшов на старт у "шоломі пам'яті", де зображені вбиті Росією спортсмени.

Через це Владислава відсторонили від змагання, назвавши його акцію "політизованою". До слова, міністр спорту Росії видав цинічну заяву щодо "шолому пам'яті" Гераскевича.