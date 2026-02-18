Міжнародний олімпійський комітет не допустив українця до змагань за лічені хвилини до їх старту. Причиною для цього став "шло пам'яті" Гераскевича.
Що в Росії сказали про Гераскевича?
На ньому зображені фото 24-х спортсменів, яких Росія вбила під час війни в Україні. МОК назвав цю акцію "політичною" та вимагав від Владислава змінити шолом.
Очікувано, що "шолом пам'яті" викликав бурхливу істерику в самій Росії. Міністр спорту країни-терористки Михайло Дегтярьов в інтерв'ю ресурсу Чемпионат висловив свою думку щодо рішення Гераскевича.
З приводу загиблих спортсменів, про яких українці говорять. Ми теж порахували. У нас під час цього конфлікту під бомбами українських збройних сил загинуло або було поранено понад 250 професійних спортсменів. Ну що? Будемо мірятися тим, скільки спортсменів загинуло? А скільки спортсменів загинуло в Ірані, Ізраїлі, Палестині? Ідуть конфлікти, люди гинуть. Не треба на цьому спекулювати,
– заявив Дегтярьов.
Звісно ж, міністр не згадав про те, що саме його країна розв'язала війну в Україні. Також Дегтярьов замовчує і той факт, що російська символіка заборонена на зимовій Олімпіаді.
При цьому прапори Росії вже не раз з'являлись на трибунах та у публічних місцях. До прикладу, італійський сноубордист Ролан Фішналлер помістив на свій шолом прапор Росії, але за це так і не був покараний.
Деталі скандалу із Гераскевичем: що відомо?
- Владислав був єдиним представником України у скелетоні, а також нашим прапороносцем на церемонії відкриття Олімпіади-2026. Спортсмен відомий своєю патріотичною позицією та відстоюванням інтересів України на міжнародній арені..
- Ганебне рішення МОК не дозволило йому взяти участь у змаганнях. Українець оскаржив рішення у Спортивному арбітражному суді, але вирок був не на його користь.
- Крім того, Гераскевич заявляв, що має намір продати "шолом пам'яті" на аукціоні. До слова, Володимир Зеленський нагородив скелетоніста орденом Свободи, повідомляє сайт Президента України.