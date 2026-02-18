Міжнародний олімпійський комітет не допустив українця до змагань за лічені хвилини до їх старту. Причиною для цього став "шло пам'яті" Гераскевича.

Що в Росії сказали про Гераскевича?

На ньому зображені фото 24-х спортсменів, яких Росія вбила під час війни в Україні. МОК назвав цю акцію "політичною" та вимагав від Владислава змінити шолом.

Очікувано, що "шолом пам'яті" викликав бурхливу істерику в самій Росії. Міністр спорту країни-терористки Михайло Дегтярьов в інтерв'ю ресурсу Чемпионат висловив свою думку щодо рішення Гераскевича.

З приводу загиблих спортсменів, про яких українці говорять. Ми теж порахували. У нас під час цього конфлікту під бомбами українських збройних сил загинуло або було поранено понад 250 професійних спортсменів. Ну що? Будемо мірятися тим, скільки спортсменів загинуло? А скільки спортсменів загинуло в Ірані, Ізраїлі, Палестині? Ідуть конфлікти, люди гинуть. Не треба на цьому спекулювати,

– заявив Дегтярьов.

Звісно ж, міністр не згадав про те, що саме його країна розв'язала війну в Україні. Також Дегтярьов замовчує і той факт, що російська символіка заборонена на зимовій Олімпіаді.

При цьому прапори Росії вже не раз з'являлись на трибунах та у публічних місцях. До прикладу, італійський сноубордист Ролан Фішналлер помістив на свій шолом прапор Росії, але за це так і не був покараний.

