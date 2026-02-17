Спортсмен мав стати одним з 46-ти українських учасників Ігор. Проте Міжнародний олімпійський комітет зняв українця зі старту за лічені хвилини до початку.

Що не так із МОК?

Причиною дискваліфікації є "шолом пам'яті", який Владислав вдягав під час тренувань. На ньому зображені фото 24-х спортсменів, яких Росія вбила під час війни в Україні.

МОК вимагав змінити аксесуар через його "політичний підтекст", але Владислав відмовився від цього. При цьому організація демонструє подвійні стандарти щодо війни в Україні.

Гераскевич у себе в акаунті у Threads закцентував увагу на інертній позиції комітету. Він показав, як МОК заплющує очі на прапори Росії, які є забороненими на зимових Олімпійських іграх.

Організатори не карають за використання російських прапорів на шоломах під час змагань. Вони дозволяють виставляти російські прапори на трибунах і навіть закривають очі на демонстрацію радянської символіки. Схоже, МОК обрав свою сторону. Так само, як колись у 1936 році,

– написав скелетоніст.

Як прапор Росії демонстрували на Олімпіаді:

Як Олімпіада "відбілила" Гітлера?

Нагадаємо, що у 1936 році Олімпійські ігри прийняла нацистська Німеччина попри диктаторський режим Гітлера. Тоді МОК підіграв нацистам, що дозволило їм відчути політичну безкарність та за три роки розпочати Другу світову війну.

При цьому у 2014 році МОК довірив Росії проводити зимову Олімпіаду в Сочі, яка пройшла за кілька місяців до початку війни в Україні. А у 2018 році країна-терористка прийняла чемпіонат світу з футболу.

Тим не менше, організація не робить висновки з історії. МОК заявив, що не бачить підстави дискваліфіковувати Італійського сноубордиста Ролана Фішналлера за прапор Росії на шоломі.

Скандал із Гераскевичем: що відомо?