Спортсмен должен был стать одним из 46-ти украинских участников Игр. Однако Международный олимпийский комитет снял украинца со старта за считанные минуты до начала.

Что не так с МОК?

Причиной дисквалификации является "шлем памяти", который Владислав надевал во время тренировок. На нем изображены фото 24-х спортсменов, которых Россия убила во время войны в Украине.

МОК требовал изменить аксессуар из-за его "политического подтекста", но Владислав отказался от этого. При этом организация демонстрирует двойные стандарты в отношении войны в Украине.

Гераскевич у себя в аккаунте в Threads акцентировал внимание на инертной позиции комитета. Он показал, как МОК закрывает глаза на флаги России, которые являются запрещенными на зимних Олимпийских играх.

Организаторы не наказывают за использование российских флагов на шлемах во время соревнований. Они позволяют выставлять российские флаги на трибунах и даже закрывают глаза на демонстрацию советской символики. Похоже, МОК выбрал свою сторону. Так же, как когда-то в 1936 году,

Как Олимпиада "отбелила" Гитлера?

Напомним, что в 1936 году Олимпийские игры приняла нацистская Германия несмотря на диктаторский режим Гитлера. Тогда МОК подыграл нацистам, что позволило им почувствовать политическую безнаказанность и за три года начать Вторую мировую войну.

При этом в 2014 году МОК доверил России проводить зимнюю Олимпиаду в Сочи, которая прошла за несколько месяцев до начала войны в Украине. А в 2018 году страна-террористка приняла чемпионат мира по футболу.

Тем не менее, организация не делает выводы из истории. МОК заявил, что не видит основания дисквалифицировать итальянского сноубордиста Ролана Фишналлера за флаг России на шлеме.

Скандал с Гераскевичем: что известно?