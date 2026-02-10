В ответ на запрос издания Tribuna.com Международный олимпийский комитет не смог объяснить, почему Фишналлеру позволили нарушить правило. Пресс-служба МОК лишь сообщила, что на шлеме итальянского спортсмена изображены флаги стран, за которые он выступал на Олимпийских играх, в частности российский.

Российский флаг на шлеме итальянца: что известно о скандале?

На Олимпиаде 2026 в Милане итальянский сноубордист Ролан Фишналлер стартовал с символикой российского флага на экипировке. Впрочем, 45-летний спортсмен не получил никаких санкций, потому что организаторы не видели в этом нарушения.

Таким образом, итальянский спортсмен нарушил правила Олимпийских игр, поскольку на территории и площадках под контролем организационного комитета запрещено демонстрировать российские или белорусские флаги, как современные, так и исторические.

Что известно о скандале со шлемом Гераскевича и как реагируют в Украине?