В ответ на запрос издания Tribuna.com Международный олимпийский комитет не смог объяснить, почему Фишналлеру позволили нарушить правило. Пресс-служба МОК лишь сообщила, что на шлеме итальянского спортсмена изображены флаги стран, за которые он выступал на Олимпийских играх, в частности российский.
Российский флаг на шлеме итальянца: что известно о скандале?
На Олимпиаде 2026 в Милане итальянский сноубордист Ролан Фишналлер стартовал с символикой российского флага на экипировке. Впрочем, 45-летний спортсмен не получил никаких санкций, потому что организаторы не видели в этом нарушения.
Таким образом, итальянский спортсмен нарушил правила Олимпийских игр, поскольку на территории и площадках под контролем организационного комитета запрещено демонстрировать российские или белорусские флаги, как современные, так и исторические.
Что известно о скандале со шлемом Гераскевича и как реагируют в Украине?
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич во время тренировок на Олимпиаде-2026 в Милане использовал шлем с портретами более 20 погибших украинских спортсменов, включая детей, чтобы почтить их память.
МОК запретил использование этого шлема на соревнованиях и тренировках, однако Гераскевич планирует обжаловать это решение.
В своих социальных сетях, на запрет уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее спортсмен также получал предупреждения от МОК относительно возможных антивоенных акций и подал петицию о санкциях против российских спортсменов.