Гвардиола выдал огненный спич о войнах в Украине и Палестине: что сказал тренер Манчестер Сити

Боевые действия в мире оказывают немалое влияние на все сферы жизни, в том числе и спорт. Неудивительно, что известные личности также привлечены к публичному освещению насущных проблем.

Особенно острой в последнее время является тема боевых действий в Палестине, а также война в Украине. Свое откровенное мнение относительно этих событий высказал наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола, сообщает The Athletic.

Что сказал Гвардиола об Украине?

Накануне матча Кубка лиги против Ньюкасла испанского тренера спросили о проблемах в Палестине. Это стало поводом для Пепа дать очень развернутый комментарий на тему войн в мире.

Гвардиола осудил убийства мирных людей. Каталонец вспомнил среди прочего и о войне между Украиной и Россией.

Никогда, за всю историю человечества мы не имели столько информации прямо перед глазами. Геноцид в Палестине, то, что произошло в Украине и России, то, что происходит в Судане, по всему миру. Вы хотите это видеть? Это наша проблема как людей. Здесь вопрос не в том, кто прав, а кто нет. Есть ли здесь кто-то, кого не затрагивает то, что происходит каждый день? Сегодня мы это видим. Раньше мы не могли этого видеть. Мне больно,

– говорит Гвардиола.

"Как можно желать зла другой стране? Это не о позиции. Это мои ощущения. Полностью уничтожать тысячи невинных людей... Когда у вас есть идея, которую нужно защищать ценой убийства тысяч людей, я всегда буду против этого. Сейчас, со всеми технологическими достижениями, которые мы имеем, человечество никогда не имело столько возможностей: мы можем добраться до Луны, можем сделать все", – заявил коуч.

Что Гвардиола думает об убийствах в США?

Гвардиола также вспомнил и о митингах в США против политики Дональда Трампа. На нескольких из них были убиты два протестующих, которые не совершали агрессивных действий против полиции.

Мы до сих пор убиваем друг друга. Зачем? Нужно говорить, иначе справедливость просто исчезает. Посмотрите, что произошло в США с Рене Гуд и Алексом Претти. Их убили. Один из них – медбрат Национальной службы здравоохранения Великобритании. Пять или шесть человек вокруг него, он лежит на траве и раздается десять выстрелов,

– рассказал Пеп.

"Скажите мне, как это можно защитить? Если кто-то сделал что-то не так, идите в суд, подавайте иск. Идеального общества не существует, никто не идеален. Но мы должны работать, чтобы сделать его лучше. Человек, который пришел защитить женщину, был окружен и убит за это. Кто может это защитить?", – резюмировал наставник Манчестер Сити.

Отметим, что сам Гвардиола имеет довольно неоднозначные политические взгляды. Наставник открыто выступал за независимость Каталонии от Испании Кроме того, во время игровой карьеры Пеп сыграл семь матчей за сборную Каталонии.

