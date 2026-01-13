"Почему до сих пор говорит о войне": украинская теннисистка не сдержалась на вопросе журналистки

Украинская теннисистка Марта Костюк уже отыграла свой первый турнир в 2026 году. Киевлянка удачно выступила на турнире WTA500 в австралийском Брисбене.

Марта добралась до финала соревнования и преодолела на своем пути аж трех соперниц из топ-10 рейтинга WTA. После выступлений в Брисбене Костюк выдала эмоциональный спич о войне, сообщает 24 Канал со ссылкой на BTU.

Почему Костюк говорит о войне?

Теннисистка рассказала о тяжелых условиях, в которых ее соотечественники живут после обстрелов россиян. Марта вспомнила о проблемах с отоплением и светом во многих городах Украины.

После этого один из представителей СМИ спросил у Марты, почему она вспоминает о войне после стольких лет ее продолжительности. Он также отметил, что в мире есть много конфликтов и проблемных тем.

"Для меня важно правильно использовать свою платформу. Это – Украина, поэтому для меня очень важно об этом говорить. У меня большая аудитория, за мной следят много людей, на меня равняются дети и взрослые. С началом войны я поняла, что очень важно отстаивать то, во что ты веришь, и говорить об этом", – считает Костюк.

В доме моих родителей есть отопление, есть генераторы, поэтому даже во время отключений они могут пользоваться электричеством и отоплением. Но внутри все равно очень холодно. Родители моего мужа ходят дома в куртках из-за холода. Я здесь, я выполняю свою работу, но реальность дома совсем другая. Я не могу этого игнорировать. В моем положении было бы неправильно молчать, это было бы просто негуманно,

– подытожила Марта.

Отметим, что Костюк в финале противостояла белоруске Арине Сабаленко, которая играет под нейтральным флагом. Украинка уступила первой ракетке мира (4:6, 3:6).

Какие последние результаты у Костюк?