На Сумщине погиб призер чемпионата Украины по волейболу Виталий Луцюк

Украинские спортсмены продолжают защищать Родину в войне против России. Большинство из них отстаивают украинский флаг на международных соревнованиях.

Однако многие атлеты были вынуждены взять оружие в руки и уйти на фронт. К сожалению, не все возвращаются домой живыми, сообщает 24 Канал со ссылкой на Федерацию волейбола Украины.

Что известно о Виталии Луцюке?

Очередная болезненная потеря коснулась волейбольного сообщества. Стало известно, что 13 декабря 2025 года на войне погиб 30-летний волейболист Виталий Луцюк.

Спортсмен родился 2 октября 1995 года в селе Будище на Черниговщине. Впоследствии семья Виталия переехала в Киевскую область, где он окончил школу в Боярке. Высшее образование Луцюк получил в Киевском международном университете.

Волейболом парень занимался с детства. Луцюк играл за команду "Боярские Барсы". С ней он не раз становился чемпионом Киево-Святошинского района, а также призером чемпионата Украины.

Как умер волейболист?

Летом 2025 года Виталий присоединился к рядам ВСУ. Там волейболист работал снайпером второй категории разведывательной роты 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Свою жизнь за Украину Луцюк отдал во время боев на Сумщине. 22 декабря Героя Украины похоронили в Боярке на Аллее Героев городского кладбища. Напомним, что в ноябре на фронте погиб украинский дзюдоист Андрей Сиробаба

Напомним, что в ноябре на фронте погиб украинский дзюдоист Андрей Сиробаба