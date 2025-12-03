"Нас четвертый год хотят уничтожить": Усик выдал громкое заявление о войне в Украине
- Александр Усик высказался о проблемах развития боксеров в Украине.
- Боксер напомнил о полномасштабной войне с Россией, которая длится уже почти четыре года.
Александр Усик остается одним из лучших боксеров в истории. При этом для Украины он является настоящей легендой спорта.
Боксер не только прославляет Украину на международном уровне, но и помогает с развитием родного вида спорта на Родине. В недавнем интервью Fight Hub TV Александр высказался на эту тему, сообщает 24 Канал.
Что сказал Усик о молодых боксерах?
Усика спросили о новом поколении боксеров Украины, которое должно заменить его и Ломаченко. Александр же акцентировал на главной проблеме его Родины на данный момент.
Мы имеем достаточно неплохих молодых ребят, которым надо работать. Знаете, у нас сейчас есть очень большая проблема. Нас четвертый год хотят уничтожить. И при этом у нас есть ребята, которые растут. Им надо поработать и будет все хорошо. В Украине всегда были здоровые ребята, которые будут нести чемпионские победы,
– заявил боксер.
К слову, недавно Усик снялся в новом документальном фильме Дмитрия Комарова. Его главной темой было восстановление психологического здоровья в условиях войны.
Во время ленты Александр встретился и потренировался с бывшим военным Александром Гадзиковским. К слову, эта тема близка для нашего боксера, ведь он является дипломированным психологом.
Как Усик становился абсолютным чемпионом?
- Александр за свою карьеру провел 24 поединка, выиграв каждый из них (15 – нокаутом). Украинцу удалось аж трижды стать абсолютным чемпионом мира.
- Впервые это звание покорилось Александру еще в крузервейте после победы над Муратом Гассиевым в Москве в 2018 году. Позже Усик перешел в супертяжелый вес и в 2024-м стал в нем абсолютным чемпионом.
- Это стало возможным благодаря победе над Тайсоном Фьюри. Тогда Александр уже через месяц отказался от пояса IBF., но летом 2025-го вернул его себе.
- Тогда Усик в третий раз стал абсолютным чемпионом благодаря нокауту Даниэля Дюбуа. Теперь же украинец снова лишился звания абсолюта, освободив пояс WBO. Также по информации BoxingScene, Усик может остаться еще и без пояса WBC.