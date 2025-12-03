"Нас четвертый год хотят уничтожить": Усик выдал громкое заявление о войне в Украине

Александр Усик остается одним из лучших боксеров в истории. При этом для Украины он является настоящей легендой спорта.

Боксер не только прославляет Украину на международном уровне, но и помогает с развитием родного вида спорта на Родине. В недавнем интервью Fight Hub TV Александр высказался на эту тему, сообщает 24 Канал.

По теме Усик может провести бой с боксером, который брутально нокаутировал Джошуа

Что сказал Усик о молодых боксерах?

Усика спросили о новом поколении боксеров Украины, которое должно заменить его и Ломаченко. Александр же акцентировал на главной проблеме его Родины на данный момент.

Мы имеем достаточно неплохих молодых ребят, которым надо работать. Знаете, у нас сейчас есть очень большая проблема. Нас четвертый год хотят уничтожить. И при этом у нас есть ребята, которые растут. Им надо поработать и будет все хорошо. В Украине всегда были здоровые ребята, которые будут нести чемпионские победы,

– заявил боксер.

К слову, недавно Усик снялся в новом документальном фильме Дмитрия Комарова. Его главной темой было восстановление психологического здоровья в условиях войны.

Во время ленты Александр встретился и потренировался с бывшим военным Александром Гадзиковским. К слову, эта тема близка для нашего боксера, ведь он является дипломированным психологом.

Как Усик становился абсолютным чемпионом?