"Нас четвертий рік хочуть знищити": Усик видав гучну заяву про війну в Україні

Олександр Усик залишається одним з найкращих боксерів в історії. При цьому для України він є справжньою легендою спорту.

Боксер не тільки прославляє Україну на міжнародному рівні, а ще й допомагає з розвитком рідного виду спорту на Батьківщині. В нещодавньому інтерв'ю Fight Hub TV Олександр висловився на цю тему, повідомляє 24 Канал.

До теми Усик може провести бій з боксером, який брутально нокаутував Джошуа

Що сказав Усик про молодих боксерів?

Усика спитали про нове покоління боксерів України, яке має замінити його та Ломаченка. Олександр же закцентував на головній проблемі його Батьківщини на даний момент.

Ми маємо достатньо непоганих молодих хлопців, яким треба працювати. Знаєте, у нас зараз є дуже велика проблема. Нас четвертий рік хочуть знищити. І при цьому в нас є хлопці, які ростуть. Їм треба попрацювати і буде все добре. В Україні завжди були здорові хлопці, які будуть нести чемпіонські перемоги,

– заявив боксер.

До слова, нещодавно Усик знявся у новому документальному фільмі Дмитра Комарова. Його головною темою було відновлення психологічного здоров'я в умовах війни.

Під час стрічки Олександр зустрівся та потренувався із колишнім військовим Олександром Гадзіковським. До слова, ця тема близька для нашого боксера, адже він є дипломованим психологом.

Як Усик ставав абсолютним чемпіоном?