"Мне стыдно": лидер сборной Украины откровенно высказался о поддержке в войне против России

Хавбек Арсенала Александр Зинченко продолжает работать в информационном поле в пользу Украины. Игрок активно помогает воинам и пострадавшим от войны землякам.

Украинские футболисты сплотились вокруг помощи Родине после начала полномасштабной войны. Большинство из них помогают финансово и распространяют информацию о войне. Одним из них является Александр Зинченко, сообщает 24 Канал со ссылкой на WeszłoTV.

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Зинченко о войне в Украине

Игрок Арсенала с первых дней полномасштабного вторжения стал донатить на нужды ВСУ. Кроме того, в своих интервью Александр постоянно вспоминает о реалиях войны и рассказывает о них миру.

На днях Зинченко пообщался с польскими блогерами. Он им откровенно рассказал о своей роли в войне и призвал остановить кровопролитие в Украине.

Мне стыдно каждый раз, когда я прошу о помощи и о пожертвованиях. Но у нас нет выбора. Только если мы будем вместе и объединены, мы сможем пережить эту войну. Любая агрессия в мире должна быть сведена к нулю. Если кто-то сейчас имеет в голове план сделать что-то безумное, он должен увидеть, что у него будут проблемы и весь мир против него,

– считает Зинченко.

"Надо, чтобы это было невыгодно. Он будет знать это на будущее. Другие, кто подумает о чем-то подобном, уже будут знать, что мир не станет на их сторону. Агрессия не нужна миру. Я просто хочу жить в мире и желаю этого всей стране. Люди действительно могут быть уставшие от войны. Я никого не обвиняю, но это один из моих обязанностей – напоминать миру, что война продолжается. Люди до сих пор гибнут и мы должны завершить эту войну как можно скорее. Это самое страшное, что можно представить. Многие люди потеряли дома, работу, другие вещи. Эта война уничтожает Украину".

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Напомним, что Александр был среди организаторов благотворительного матча Game4Ukraine в 2023 году. Вместе с Андреем Шевченко игрок Арсенала собрал многих звезд футбола на выставочную игру в Лондоне, что позволило собрать средства ради помощи Украине.

Зинченко немало поиграл в АПЛ за Манчестер Сити и Арсенал. В составе первых он четырежды выигрывал чемпионат Англии. Также на счету Александра 12 голов в 73-х матчах за сборную Украины. К слову, летом украинец может покинуть Арсенал.