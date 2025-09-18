Россия продолжает ежедневно терроризировать украинцев, забирать их жизни и разрушать инфраструктуру. 23 января 2024 года из-за вражеской атаки серьезно пострадал киевский стадион "Локомотив".

Несмотря на разрушения этот спортивный проект стал настоящим символом украинской несокрушимости. Уже в октябре текущего года начнется масштабная реконструкция стадиона, а 10 сентября 2025 года в Киеве состоялось открытие нового, полностью инклюзивного и безбарьерного спортивного комплекса LOKO CHOKOlivka.

Руководитель ФК Локомотив Александр Егоров в интервью 24 Канала рассказал об открытии первого в Украине полностью инклюзивного пространства, его меценатов, восстановление главной арены, масштабирование в другие украинские города и приезд Александра Зинченко для осуществления мечты двух юных воспитанников столичного клуба.

Об открытии инклюзивного пространства и меценате Баффете

На прошлой неделе у вас состоялось открытие инклюзивного спорткомплекса для ветеранов, военнослужащих и людей с инвалидностью. Реконструкцию этого спорткомплекса поддержал американский меценат Говард Баффетт и даже лично посетил торжественное открытие локации. Как прошла эта встреча?

Мы ждали этого события достаточно давно. Этот комплекс был возведен еще в 1963 году для киевской волейбольной команды Локомотив, но десятки лет находился в запущенном состоянии. Поэтому в 2019-м году возникла мечта восстановить его. Мы искали программу или грант, к которому могли бы присоединиться, и впоследствии получили подтверждение от фонда Говарда Баффета, что американский меценат заинтересовался нашим проектом. Переговоры продолжались более шести месяцев, но как видим, за окном 2025-й год и у нас есть новый спорткомплекс. Длинная и кропотливая работа всей команды результативно вылилась в такой красавец пространство.

Он не первый раз приезжает к нам. Мы с ним уже как друзья. Баффет поддерживает несколько проектов Укрзализныци и вообще много делает для Украины. Это, пожалуй, его уже шестой визит в нашу страну. Мы очень хорошо общаемся не только с Баффетом, а и его командой.

На открытии обменялись эмоциями, он был очень доволен увиденным результатом работы. Также поиграл в различные виды спорта, пообщался с ветеранами, с воспитанниками академии Локомотива. Они также были поражены, потому что он даже предложил пробить и парировать несколько пенальти. Он очень живой, классный, энергичный и простой человек. Баффетт является прекрасным образцом, каким должен быть миллиардер, и как нужно поддерживать социальные проекты.

Кроме Украины он также поддерживает проекты по всему миру. Очень нацелен на африканские страны. Это человек с большим сердцем. Нам повезло, что мы общаемся и можем сделать что-то действительно классное для нашей страны.

Открытие LOKO CHOKOlivka / Фото ФК Локомотив

С какими вызовами сталкивались?

Первым вызовом для нас стало нахождение меценатов, кто бы это все финансово поддерживал. Сначала мы надеялись, что сможем войти в программу Владимира Зеленского "Большая стройка". Но, к сожалению, полномасштабная война помешала этому. Понятно, что мы не могли потратить средства государства, или Укрзализныци на этот проект. Поэтому мы начали поиск грантов и организаций. Нам повезло, что откликнулся именно фонд Баффета. Хотя мы обращались к различным организациям. С более чем 100 организациями вели переговоры.

Вторым вызовом стало оформление всех документов. Были здесь определенные трудности, ведь бюрократическая машина работает в нашей стране до сих пор очень "мощно". Несмотря на это мы справились со всеми вызовами и теперь имеем такой классный результат.

Были ли еще дополнительные партнеры, которые помогали финансово?

К проекту стадиона приобщаются много разных меценатов. К сожалению, украинских компаний в этом перечне не так много. Клуб и академии работают исключительно за счет донатов меценатов и спонсоров. Мы не имеем морального права использовать деньги Укрзализныци или государственные средства на развитие социальных проектов.

В Укрзализныце сейчас первым номером является задача реконструкция своей инфраструктуры, которая очень важна для нашей победы. У нас почти ежедневно обстреливают станции, пути, переходы. Враг делает все, чтобы железная дорога остановилась, а железная дорога героически делает все, чтобы двигаться дальше. Мы делаем все, чтобы найти средства за пределами Украины, чтобы восстановить проекты внутри страны.

О вероятности повторного удара и пространстве для ветеранов

Нет ли страха, что в любой момент в реконструированные объекты может прилететь вражеский снаряд, как это произошло в прошлом году с домашней ареной "Локо"?

Мы живем и не знаем, проснемся ли мы на следующий день. Но остаемся в стране, делаем что-то для нее. Лично я уверен, что страны не было бы, если бы мы все выехали за границу. Поэтому мы должны оставаться и делать здесь все, чтобы страна существовала. Основной задачей тирана Путина является то, чтобы украинцы напугано выехали из Украины и не возвращались домой.

Поэтому мы сделали второй проект, который называется "Железная смена". Это инициатива Локомотива и Укрзализныци. Это проект поддержки украинской молодежи, которая остается здесь. Они также были на открытии и будут участвовать в спортивных мероприятиях на этом новом стадионе.

Как выглядел спорткомплекс LOKO CHOKOlivka до реконструкции / Фото предоставлены 24 Каналу

Консультировались ли с ветеранами или людьми с инвалидностью во время процесса проектирования?

Среди наших партнеров есть очень много ветеранских организаций, с которыми мы очень хорошо контактируем. Очень дружны с Superhumans, Invictus Games, Unbroken, Tytanovi, различными украинскими и международными федерациями ветеранского спорта. Многие из них были на открытии. Они смогли оценить реализацию своих советов. Даже после открытия мы получили дополнительные рекомендации, которые нужно доработать, чтобы наши ветераны чувствовали себя еще комфортнее.

О постреабилитации военных и стоимости проекта

Во сколько обошлась реконструкция такого спортивного объекта?

Американский фонд занимался подсчетом средств и вел переговоры с подрядчиком. У нас с ним не было финансовых коммуникаций. Насколько я знаю, что такой стадион стоил 45-47 миллионов гривен. Для такого масштаба и совокупности работ не является большой цифрой. Также следует учитывать, как выглядел этот стадион.

Как выглядит процесс постреабилитации у вас? Возможно, есть какие-то физиокабинеты или присутствует психолог?

У нас есть зал реабилитации, фитнеса, для единоборств, уличные тренажеры и массажные комнаты, где будут работать реабилитологи. Есть комната психолога. Сейчас мы открыли объект, а теперь будем максимально наполнять. Общаемся с различными федерациями, ветеранскими ассоциациями, чтобы сделать график и наполнение стадиона. Очень много пожеланий имеем от различных ассоциаций.

Интересное предложение получили от федерации петанка. Этот вид спорта, который хорошо развит в Европе. Это классный вид спорта как раз для реабилитации военных. В петанк могут играть, как люди на креслах колесных, так и ребята, которые имеют ампутации конечностей. У нас как раз был кусок свободной земли на объекте, который прекрасно подойдет для этого вида спорта. Также к нам приезжала федерация по пиклболу, который входит в перечень топовых видов спорта именно для реабилитации. Уже на открытии военные имели возможность попробовать свои силы в этом виде спорта. Поэтому уважаемые ветеранские организации, обращайтесь! Стадион у нас один, а времени очень мало, поэтому давайте активнее связывайтесь с нами, чтобы попасть в тайминг, потому что скоро уже все будет расписано.

Что такое петанк? Это довольно интересный вид спорта, целью которого является, стоя внутри круга обеими ногами, бросить металлический шар как можно ближе к маленькому деревянному шару. Эту игру преимущественно играют на твердом грунте или гравии, но можно также играть на траве, песке или другой поверхности.

О ракетном ударе и хейте в соцсетях

Основному стадиону "Локомотив" исполнилось уже целых 100 лет, он пережил вражеский обстрел. Как это повлияло на ваше видение будущего развития "Локо Сити"?

За два года до вражеского обстрела мы успели сделать капитальный ремонт нашего объекта. Это была уже достаточно такая красивая история. Мы только мечтали еще о восстановлении поля, которое было в ужасном состоянии. Ракета полностью уничтожила то здание, которое мы реконструировали. К сожалению, оно не подлежит восстановлению. В первые несколько часов нами владел шок. Пострадали люди, один человек, к большому сожалению, погиб. Слава Богу, что не пострадало больше людей, ведь в зимний период наши занятия для детей проходят в спортивном зале, куда и прилетела ракета. 30 минут разницы между прилетом цели и началом занятий у детей. Тогда страшно было бы подумать, какой ужас бы мог произойти.

Родители были обеспокоены судьбой нашего клуба, ведь их дети уже потеряли немало. У нас в академии занимаются дети из Бахмута, Мариуполя и других разрушенных городов. Мы поняли, что не можем впадать в панику и долго размышлять о будущих планах. Мы просто не имели морального права перед этими детьми. В тот день мы провели все тренировки по расписанию. Нашли рядом объекты благодаря нашим друзьям. После чего собрали всех детей и пообещали им, что мы обязательно реконструируем стадион, а Локо будет жить. Мы и сейчас продолжаем работать на этом стадионе рядом с разрушенным зданием. Раскрасили его, дети написали на нем названия своих городов. Россия должна понимать, что наша нация является стальной, непокоренной, а нас не сломать.

Сейчас в нашей академии в Киеве тренируются около 700 юных футболистов. А с новой локацией их станет еще больше. Плюс мы сейчас открываем еще представительства в других украинских городах: Харьков, Днепр, Одесса, Львов. Будем развивать свой проект и масштабировать его.

Были ли предложения о помощи от других футбольных клубов?

Поступали. Очень много клубов нас поддержали. Шахтер предоставил очень много инвентаря. Весь наш был в здании, которое разрушила Россия. Динамо – нет. Также было немало клубов, которые выразили свою поддержку и откликнулись после того ужаса. Хочу поблагодарить всех. Было бы очень круто, если бы команды не воевали между собой, а каким-то образом находили дипломатические способы урегулирования конфликтов. Тем самым, помогая друг другу развивать украинский футбол.

Будет ли Баффетт в дальнейшем поддерживать ваши проекты?

Говард Баффет также становится нашим основным партнером по восстановлению нашей главной арены. Это большой проект, который мы уже готовим более года, который начинаем реализовывать с октября месяца. Там расположена наша детская академия, к сожалению, куда прилетел российский снаряд. Счастливы, что один проект мы уже сделали и сейчас получили квоту доверия, чтобы сделать еще один.

Сколько продлится реконструкция этого стадиона?

Домашнюю арену планируем сделать за 1-1,5 года. После этого еще видимо год придется потратить на второй этап, ведь хотим сделать еще большой урбан-парк, скалодром и много других активностей для жителей Киева.

Есть ли на территории спорткомплекса памятники культуры, которые придется снести или реконструировать?

Нет, но есть непонятный хейт в соцсетях о лаборатории Укрзализныци, которая за нашим забором. Это памятник истории. С 1900-х годов там была железнодорожная лаборатория, которая до сих пор функционирует. Она не имеет никакого отношения к нашему спорткомплексу. Мы не собираемся ее двигать. Мы занимаемся исключительно спортивной частью. С уважением относимся к историческим памятникам, особенно, которые находятся на балансе "Укрзализныци", поэтому ни одна достопримечательность не пострадает.

О сотрудничестве с защитниками Мариуполя и приезде Зинченко

Как возникла идея партнерства с ОО "4308" и бригадой специального назначения "АЗОВ" НГУ?

Это очень крутые ребята. Мы все были в восторге от их героических поступков в Мариуполе. Считаю, если бы не они, то неизвестно было бы, как бы развивались события сейчас. Как впоследствии стало известно, что мы и военные из бригады следим друг за другом. Впоследствии они вышли на связь с нами и предложили встретиться. Мы с радостью согласились.

Они сказали, что долго подбирали спортивный клуб с прозрачной репутацией, ведь имеют немало крутых идей по ветеранскому спорту. Они захотели создать с нашим клубом коллаборацию. Для нас это было очень мощно и гордо. Мы, конечно, согласились. Уже есть несколько проектов, которые будем реализовывать. Во-первых, запустили совместный проект, направленный на развитие спорта среди семей военных. Новосозданная программа будет предусматривать бесплатное спортивное привлечение детей, родственников и близких военнослужащих к занятиям в академии Локомотива.

Во-вторых, наши матчи становятся платформой для привлечения внимания к теме освобождения украинских военнопленных. Сегодня в российской неволе находится около 6 тысяч украинских защитников и защитниц. Среди них более 800 "азовцев". На домашних играх юные воспитанники академии Локо выводят футболистов на поле в футболках с надписью "FREE AZOVSTAL DEFENDERS", а бойцы бригады выполняют первые символические удары по мячу.

В-третьих, "Азов" стали ультрас нашего клуба. Военные и ветераны бригады настолько быстро прониклись историей клуба, что моментально стали нашим надежным 12-м игроком. Можно с уверенностью говорить, что в этом сезоне "Локомотив" всегда играет в большинстве – такая поддержка чувствуется как на стадионе, так и за его пределами, а также мотивирует футболистов биться до последней секунды в каждом сантиметре поля

Сейчас мы с ОО "4308" готовим интересные турниры и мероприятия, о которых сможем рассказать несколько позже. Также вместе думаем о реконструкции еще одного объекта, который может стать центром для ветеранов.

Мощная поддержка Локомотива / Фото предоставлено 24 Каналу

В прошлом году Александр Зинченко приезжал осуществить мечту двух ваших воспитанников Саши и Артура, которые из-за войны потеряли все. Чья это была инициатива, как сконтактировались с Зинченко и, возможно, еще кто-то из известных футболистов наведывался на тренировки в вашу академию?

Это была его инициатива. Александр увидел в новостях историю о разрушенном "Локо". Затем он связался с нами через UNITED24, где он является амбассадором. Зинченко сказал, что хочет что-то сделать для кого-то из детей, но что-то выдающееся. Александр, UNITED24 и Новая почта присоединились к этой истории. Они вместе выбрали двух детей, которые потеряли все в Бахмуте, и тренируются теперь в Локо. Зинченко заинтересовался историей этих мальчишек и приобрел им квартиру.

В общем у нас на "Локо" постоянный движ, регулярно кто-то приезжает в гости. Это известные футболисты, легкоатлеты.... У нас хорошо работает пресс-служба и наша "мама" Укрзализныця. Всегда предлагаем всем гостям какую-то классную встречу. Сборная всегда побеждает, когда наши воспитанники ее провожают на матчи. Также Андрей Шевченко был несколько раз. Андрей Николаевич даже участвовал в небольшом фильме о "Локо" и Укрзализныце. В нашем центральном офисе висят футболки почти всей футбольной сборной. Мэр Парижа Инн Идальго дважды была нашей гостьей. Надеюсь, что вскоре снова увидим ее здесь.

Что известно о Локомотиве Киев?

Старейший клуб столицы Украины, который был основан еще в 1919 году.

Многократный победитель и призер чемпионата Киева, серебряный призер Кубка УССР (1938) и бронзовый призер чемпионата УССР (1936, 1947).

Локомотив играет во Второй лиге Украины.

К слову, в июне 2025-го Россия разрушила еще один столичный стадион "Спартак". С начала полномасштабной войны россияне уничтожили целый ряд спортивной инфраструктуры в Украине, в частности стадион "Торпедо", где состоялась последняя игра в жизни легендарного Валерия Лобановского.