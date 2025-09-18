Росія продовжує щоденно тероризувати українців, забирати їх життя та руйнувати інфраструктуру. 23 січня 2024 року через ворожу атаку серйозно постраждав київський стадіон "Локомотив".

Попри руйнування цей спортивний проєкт став справжнім символом української незламності. Вже у жовтні поточного року розпочнеться масштабна реконструкція стадіону, а 10 вересня 2025 року у Києві відбулося відкриття нового, повністю інклюзивного та безбарʼєрного спортивного комплексу LOKO CHOKOlivka.

Керівник ФК Локомотив Олександр Єгоров в інтерв'ю 24 Каналу розповів про відкриття першого в Україні повністю інклюзивного простору, його меценатів, відновлення головної арени, масштабування в інші українські міста та приїзд Олександра Зінченка для здійснення мрії двох юних вихованців столичного клубу.

Про відкриття інклюзивного простору та мецената Баффета

Минулого тижня у вас відбулося відкриття інклюзивного спорткомплексу для ветеранів, військовослужбовців і людей з інвалідністю. Реконструкцію цього спорткомплексу підтримав американський меценат Говард Баффетт та навіть особисто завітав на урочисте відкриття локації. Як пройшла ця зустріч?

Ми чекали на цю подію досить давно. Цей комплекс був зведений ще у 1963 році для київської волейбольної команди Локомотив, але десятки років перебував у занедбаному стані. Тож у 2019-му році виникла мрія відновити його. Ми шукали програму чи грант, до якого могли б приєднатись, і Згодом отримали підтвердження від фонду Говарда Баффета, що американський меценат зацікавився нашим проєктом. Перемовини тривали понад шість місяців, але як бачимо, за вікном 2025-й рік і в нас є новий спорткомплекс. Довга та кропітка робота усієї команди результативно вилилась у такий красень простір.

Він не перший раз приїжджає до нас. Ми з ним вже наче друзі. Баффет підтримує декілька проєктів Укрзалізниці та загалом багато робить для України. Це мабуть його вже шостий візит у нашу країну. Ми дуже добре спілкуємось не лише із Баффетом, а і його командою.

На відкритті обмінялись емоціями, він був дуже задоволений побаченим результатом роботи. Також пограв у різні види спорту, поспілкувався із ветеранами, з вихованцями академії Локомотива. Вони також були вражені, тому що він навіть запропонував пробити та парирувати декілька пенальті. Він дуже жвавий, класний, енергійний та простий чоловік. Баффет є чудовим зразком, яким повинен бути мільярдер, і як потрібно підтримувати соціальні проєкти.

Окрім України він також підтримує проєкти по цілому світу. Дуже націлений на африканські країни. Це людина з великим серцем. Нам пощастило, що ми спілкуємось та маємо змогу зробити щось дійсно класне для нашої країни.

Відкриття LOKO CHOKOlivka / Фото ФК Локомотив

З якими викликами зіштовхувались?

Першим викликом для нас стало знаходження меценатів, хто б це все фінансово підтримував. Спочатку ми сподівались, що зможемо увійти до програми Володимира Зеленського "Велике будівництво". Але, на жаль, повномасштабна війна завадила цьому. Зрозуміло, що ми не могли витратити кошти ані держави, ані Укрзалізниці на цей проєкт. Тому ми почали пошук грантів та організацій. Нам пощастило, що відгукнувся саме фонд Баффета. Хоча ми звертались до різних організацій. Із понад 100 ми вели перемовини.

Другим викликом стало оформлення усіх документів. Були тут певні труднощі, адже бюрократична машина працює у нашій країні досі дуже "потужно". Попри це ми впорались із усіма викликами і тепер маємо такий класний результат.

Чи були ще додаткові партнери, які допомагали фінансово?

До проєкту стадіону долучаються багато різних меценатів. На жаль, українських компаній у цьому переліку не так багато. Клуб і академії працюють виключно за рахунок донатів меценатів і спонсорів. Ми не маємо морального права використовувати гроші Укрзалізниці чи державні кошти на розвиток соціальних проєктів.

Для Укрзалізниці першим номером стоїть завдання реконструкції інфраструктури, яка є дуже важливою для нашої перемоги. У нас майже щодня обстрілюють станції, колії, переходи. Ворог робить усе, аби залізниця зупинилась, а залізниця героїчно робить усе, аби рухатись далі. Ми робимо усе, щоб знайти кошти поза межами України, аби відновити проєкти у нашій країні.

Про ймовірність повторного удару та простір для ветеранів

Чи немає страху, що у будь-який момент у реконструйовані обʼєкти може прилетіти ворожий снаряд, як це сталося минулоріч із домашньою ареною "Локо"?

Ми живемо і не знаємо, чи прокинемось наступного дня. Але ж залишаємось у країні, робимо щось для неї. Особисто я впевнений, що країни не було б, якби ми усі виїхали за кордон. Тому ми маємо залишатись та робити тут усе, щоб країна існувала. Основним завданням тирана Путіна є те, щоб українці налякано виїхали із України і не повертались додому.

Тому ми зробили другий проєкт, який називається "Залізна зміна". Це ініціатива Локомотиву та Укрзалізниці. Це проєкт підтримки української молоді, яка залишається тут. Вони також були на відкритті та будуть брати участь у спортивних заходах на цьому новому стадіоні.

Як виглядав спорткомплекс LOKO CHOKOlivka до реконструкції / Фото надані 24 Каналу

Чи консультувалися з ветеранами або людьми з інвалідністю під час процесу проєктування?

Серед наших партнерів є дуже багато ветеранських організацій, з якими ми дуже добре контактуємо. Дуже дружні із Superhumans, Invictus Games, Unbroken, Tytanovi, різними українськими та міжнародними федераціями ветеранського спорту. Багато із них були на відкритті. Вони змогли оцінити реалізацію своїх порад. Навіть після відкриття ми отримали додаткові рекомендації, які потрібно доробити, аби наші ветерани почували себе ще комфортніше.

Про постреабілітацію військових та вартість проєкту

У скільки обійшлась реконструкція такого спортивного об'єкту?

Американський фонд займався підрахунком коштів та вів перемовини із підрядником. У нас із ним не було фінансових комунікацій. Наскільки я знаю, то такий стадіон коштував 45-47 мільйонів гривень. В принципі, для такого масштабу та сукупності робіт, це не є великою цифрою. Також слід враховувати, який вигляд він мав.

Як виглядає процес постреабілітації у вас? Можливо, є якісь фізіокабінети чи присутній психолог?

У нас є зал реабілітації, фітнесу, для єдиноборств, вуличні тренажери та масажні кімнати, де будуть працювати реабілітологи. Є кімната психолога. Наразі ми відкрили об'єкт, а тепер будемо максимально наповнювати. Спілкуємось із різними федераціями, ветеранськими асоціаціями, аби зробити графік і наповнення стадіону. Дуже багато побажань маємо від різних асоціацій.

Цікаву пропозицію отримали від федерації петанку. Цей вид спорту, який добре розвинений у Європі та добре підходить для реабілітації військових. У петанк можуть грати як люди на кріслах колісних, так і хлопці, які мають ампутації кінцівок. У нас якраз був шматок вільної землі на об'єкті, який чудово підійде для цього виду спорту. Також до нас приїжджала федерація із піклболу, який входить у перелік топових видів спорту саме для реабілітації. Вже на відкритті військові мали змогу спробувати свої сили у цьому виді спорту. Тому шановні ветеранські організації, звертайтесь! Стадіон в нас один, а часу дуже мало, тому давайте активніше зв'язуйтесь із нами, аби потрапити у таймінг, бо скоро вже все буде розписано.

Що таке петанк? Це доволі цікавий вид спорту, метою якого є, стоячи всередині кола обома ногами, кинути металеву кулю якомога ближче до маленької дерев'яної кулі. Цю гру переважно грають на твердому ґрунті або гравії, але можна також грати на траві, піску чи іншій поверхні.

Про ракетний удар і хейт у соцмережах

Основному стадіону "Локомотив" виповнилося вже цілих 100 років, він пережив ворожий обстріл. Як це вплинуло на ваше бачення майбутнього розвитку "Локо Сіті"?

За два роки до ворожого обстрілу ми встигли зробити капітальний ремонт нашого об'єкту. Це була вже досить така красива історія. Ми тільки мріяли ще про відновлення поля, яке було у жахливому стані. Ракета повністю знищила ту будівлю, яку ми реконструювали. На жаль, вона не підлягає відновленню. У перші декілька годин нами володів шок. Постраждали люди, одна людина, на превеликий жаль, загинула. Дякувати Богу, що не постраждало більше людей, адже у зимовий період наші заняття для дітей відбуваються у спортивному залі, куди й прилетіла ракета. 30 хвилин різниці між прильотом цілі та початком занять у дітей. Тоді страшно було б подумати, який жах би міг статись.

Батьки були стурбовані долею нашого клубу, адже їх діти вже втратили чимало. У нас в академії займаються діти із Бахмута, Маріуполя та інших зруйнованих міст. Ми зрозуміли, що не можемо впадати у паніку та довго роздумувати щодо майбутніх планів. Ми просто не мали морального права перед цими дітьми. У той день ми провели усі тренування за розкладом. Знайшли поруч об'єкти завдяки нашим друзям. Після чого зібрали усіх дітей та пообіцяли їм, що ми обов'язково реконструюємо стадіон, а Локо буде жити. Ми і зараз продовжуємо працювати на цьому стадіоні поруч зі зруйнованою будівлею. Розфарбували її, діти написали на ній назви своїх міст. Росія повинна розуміти, що наша нація є сталевою, непідкореною, а нас не зламати.

Зараз у нашій академії в Києві тренуються близько 700 юних футболістів. А з новою локацією їх стане ще більше. Плюс ми відкриваємо ще представництва в інших українських містах: Харків, Дніпро, Одеса, Львів. Будемо розвивати свій проєкт та масштабувати його.

Чи були пропозиції про допомогу від інших футбольних клубів?

Надходили. Дуже багато клубів нас підтримали. Шахтар, який надав дуже багато інвентарю, адже увесь наш був у будівлі, яку зруйнувала Росія. Динамо – ні. Також було чимало клубів, які висловили свою підтримку та відгукнулись після того жаху. Хочу подякувати усім. Було б дуже круто, якби команди не воювали між собою, а якимось чином знаходили дипломатичні способи врегулювання конфліктів.

Чи буде Баффет надалі підтримувати ваші проєкти?

Говард Баффет також стає нашим основним партнером щодо відбудови нашої головної арени. Це великий проєкт, який ми вже готуємо понад рік. Починаємо реалізовувати його із жовтня місяця. Там розташована наша дитяча академія, на жаль, куди прилетів російський снаряд. Щасливі, що один проєкт ми вже зробили, а зараз отримали квоту довіри, щоб зробити ще один.

Скільки триватиме реконструкція цього стадіону?

Домашню арену плануємо зробити за 1-1,5 роки. Після цього ще, мабуть, рік доведеться витратити на другий етап, адже хочемо зробити ще великий урбан-парк, скеледром та багато інших активностей для мешканців Києва.

Чи є на території спорткомплексу памʼятки культури, які доведеться знести або реконструювати?

Немає, але є незрозумілий хейт у соцмережах про лабораторію Укрзалізниці, яка є за нашим парканом. Це пам'ятка історії. Із 1900-х років там була залізнична лабораторія, яка досі функціонує. Вона не має жодного відношення до нашого спорткомплексу. Ми не збираємось її рухати. Ми займаємось виключно спортивною частиною. З повагою ставимось до історичних пам'яток, особливо, які перебувають на балансі Укрзалізниці, тому жодна пам'ятка не постраждає.

Про співпрацю із захисниками Маріуполя та приїзд Зінченка

Як виникла ідея партнерства з ГО "4308" та бригадою спеціального призначення "АЗОВ" НГУ?

Це дуже круті хлопці. Ми усі були в захваті від їх героїчних вчинків у Маріуполі. Вважаю, якби не вони, то невідомо було б, як зараз би розвивались події. Як стало відомо, що ми та військові із бригади стежимо одне за одним. Згодом вони вийшли на зв'язок із нами та запропонували зустрітись. Ми з радістю погодились.

Вони сказали, що довго підбирали спортивний клуб із прозорою репутацією, адже мають чимало крутих ідей щодо ветеранського спорту. Вони захотіли створити із нашим клубом колаборацію. Для нас це було дуже потужно та гордо. Ми, звісно, погодились. Вже маємо декілька проєктів, які будемо реалізовувати. По-перше, запустили спільний проєкт, спрямований на розвиток спорту серед сімей військових. Новостворена програма передбачатиме безоплатне спортивне залучення дітей, родичів і близьких військовослужбовців до занять в академії Локомотиву.

По-друге, наші матчі стають платформою для привернення уваги до теми звільнення українських військовополонених. Сьогодні в російській неволі перебуває близько 6 тисяч українських захисників і захисниць. Серед них більш ніж 800 "азовців". На домашніх іграх юні вихованці академії Локо виводять футболістів на поле у футболках із написом "FREE AZOVSTAL DEFENDERS", а бійці бригади виконують перші символічні удари по мʼячу.

По-третє, "Азов" стали ультрасом нашого клубу. Військові та ветерани бригади настільки швидко прониклися історією клубу, що моментально стали нашим надійним 12-м гравцем. Можна із впевненістю казати, що цього сезону Локомотив завжди грає в більшості – така підтримка відчувається як на стадіоні, так і за його межами, а також мотивує футболістів битися до останньої секунди до кожному сантиметрі поля

Зараз ми з ГО "4308" готуємо цікаві турніри і заходи, про які зможемо розповісти дещо пізніше. Також разом думаємо про реконструкцію ще одного об'єкту, який може стати осередком для ветеранів.

Потужна підтримка Локомотива / Фото надані 24 Каналу

Торік Олександр Зінченко приїжджав здійснити мрію двох ваших вихованців Сашка та Артура, які через війну втратили все. Чия це була ініціатива, як сконтактувались із Зінченком та, можливо, ще хтось із відомих футболістів навідувався на тренування у вашу академію?

Це була його ініціатива. Олександр побачив у новинах історію про зруйноване "Локо". Потім він зв'язався із нами через UNITED24, де він є амбасадором. Зінченко сказав, що хоче щось зробити для когось із дітей, але щось визначне. Олександр, UNITED24 та Нова пошта долучились до цієї історії. Вони разом обрали двох дітей, які втратили усе у Бахмуті, та тренуються тепер у Локо. Зінченко зацікавився історією цих хлопчаків та придбав їм квартиру.

Загалом у нас на "Локо" постійний двіж, регулярно хтось приїжджає у гості. Це відомі футболісти, легкоатлети…. У нас гарно працює пресслужба та наша "мама" Укрзалізниця. Завжди пропонуємо усім гостям якусь класну зустріч. Збірна завжди перемагає, коли наші вихованці її проводжають на матчі. Також Андрій Шевченко був декілька разів. Андрій Миколайович навіть брав участь у невеличкому фільмі про "Локо" та Укрзалізницю. У нашому центральному офісі висять футболки майже усієї футбольної збірної. Мер Парижа Інн Ідальго двічі була нашою гостею. Сподіваюсь, що незабаром знову побачимо її тут.

Що відомо про Локомотив Київ?

Найстаріший клуб столиці України, який був заснований ще у 1919 році.

Багаторазовий переможець та призер чемпіонату Києва, срібний призер Кубка УРСР (1938) та бронзовий призер чемпіонату УРСР (1936, 1947).

Локомотив грає у Другій лізі України.

До слова, у червні 2025-го Росія зруйнувала ще один столичний стадіон "Спартак". Від початку повномасштабної війни росіяни знищили цілу низку спортивної інфраструктури в Україні, зокрема стадіон "Торпедо", де відбулась остання гра у житті легендарного Валерія Лобановського.