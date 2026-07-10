Польша заняла жесткую позицию в отношении возвращения России в волейбол

Себастьян Свидерский, глава Польской федерации волейбола, высказался по поводу последних действий Международной федерации волейбола. Он отреагировал на возвращение сборных России в мировой рейтинг и на международные турниры.

По словам Свидерского, Польская федерация волейбола не получала никакой официальной информации от FIVB относительно механизма возвращения российских команд. В связи с этим организация уже обратилась в международную федерацию с официальным письмом с просьбой разъяснить дальнейший порядок действий, пишет Przeglad Sportowy.

Какую позицию занимает Польша?

Глава польского волейбола подчеркнул, что в нынешних условиях российские спортсмены не смогут въехать в Польшу для участия в чемпионате мира, который страна будет принимать в следующем году, поскольку война продолжается, а польские власти не могут выдать им визы.

Свидерский также заявил, что если FIVB поставит Польшу перед выбором, допустить россиян или лишиться права на проведение турнира, федерация потребует компенсации всех расходов, понесенных в ходе подготовки и продвижения чемпионата.

Отдельно он обратил внимание на вопрос безопасности, отметив, что не представляет возможности проведения матча между сборными России и Украины на территории Польши.

Я не понимаю, как вообще матч Россия – Украина может состояться в рамках чемпионата мира. Кто обеспечит меры безопасности и возьмет на себя ответственность, если, не дай Бог, что-то случится? Возьмут ли эту ответственность на себя те, кто решил разрешить въезд россиянам? Я точно не собираюсь этого делать,

– заявил Свидерский.

Он также напомнил об инциденте во время чемпионата мира 2014 года, когда российский волейболист Алексей Спиридонов имитировал стрельбу в сторону польских болельщиков, назвав тот случай шокирующим.

Комментируя возможный матч Польши против России в Лиге наций перед чемпионатом мира-2027, Свидерский отметил, что не будет призывать к бойкоту, но и не будет агитировать за проведение такой встречи. По его словам, окончательное решение должно оставаться за игроками и тренерским штабом.

Международная федерация волейбола приняла скандальное решение вернуть российские сборные к участию в международных соревнованиях во всех дисциплинах и восстановить их позиции в мировом рейтинге. Такое решение было принято после того, как Исполнительный совет МОК отменил свои рекомендации об ограничении участия российских спортсменов в международных турнирах.

В то же время вопрос об использовании российского флага, гимна и национальной формы пока остается открытым и будет рассмотрен отдельно.