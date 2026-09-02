В среду, 2 сентября, FIS опубликовала новые правила допуска российских и белорусских лыжников к международным соревнованиям в сезоне 2026/27.
Российским лыжникам упростили проверку на нейтральность
Отныне спортсменам из России и Беларуси, чтобы принять участие в международных турнирах, не нужно будет проходить тщательную проверку. Более того, россиянам и белорусам достаточно подписать декларацию о нейтральности.
Фактически для представителей России и Беларуси упростили допуск к международным соревнованиям. Также это решение означает расширение списка российских лыжников, которые смогут соревноваться на международной арене.
Федерация лыжного спорта Украины положительно прокомментировала решение FIS.Читайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
В течение последних лет Федерация лыжного спорта Украины системно работала над тем, чтобы позиция Украины была услышана и учтена на международном уровне. Благодарим FIS за решение, которое поддерживает принципы нейтральности и способствует сохранению целостности и справедливости спорта,
– говорится в заявлении федерации.
Россия возвращается в международный спорт
Напомним, Международный олимпийский комитет недавно принял скандальное решение, которым фактически передал международным спортивным федерациям право самостоятельно принимать окончательные решения о допуске российских спортсменов.
В результате ряд организаций начал процесс возвращения спортсменов из России на соревнования как в нейтральном статусе, так и под российским гимном и флагом.
Также существуют организации, которые выступают против возвращения России в международный спорт, в частности Международная федерация хоккея. В связи с этим Федерация хоккея России подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу недопуска ее сборных к чемпионату мира-2027.
Кроме того, возвращению россиян во время войны в Украине препятствуют правительства ряда стран, которые не выдают визы спортсменам страны-агрессора. В Кремле сетуют, что тем самым представители ЕС якобы осуществляют "психологическое насилие" над их спортсменами.