В среду, 2 сентября, FIS опубликовала новые правила допуска российских и белорусских лыжников к международным соревнованиям в сезоне 2026/27.

Российским лыжникам упростили проверку на нейтральность

Отныне спортсменам из России и Беларуси, чтобы принять участие в международных турнирах, не нужно будет проходить тщательную проверку. Более того, россиянам и белорусам достаточно подписать декларацию о нейтральности.

Фактически для представителей России и Беларуси упростили допуск к международным соревнованиям. Также это решение означает расширение списка российских лыжников, которые смогут соревноваться на международной арене.

Федерация лыжного спорта Украины положительно прокомментировала решение FIS.

В течение последних лет Федерация лыжного спорта Украины системно работала над тем, чтобы позиция Украины была услышана и учтена на международном уровне. Благодарим FIS за решение, которое поддерживает принципы нейтральности и способствует сохранению целостности и справедливости спорта,

– говорится в заявлении федерации.

Россия возвращается в международный спорт

Напомним, Международный олимпийский комитет недавно принял скандальное решение, которым фактически передал международным спортивным федерациям право самостоятельно принимать окончательные решения о допуске российских спортсменов.

В результате ряд организаций начал процесс возвращения спортсменов из России на соревнования как в нейтральном статусе, так и под российским гимном и флагом.

Также существуют организации, которые выступают против возвращения России в международный спорт, в частности Международная федерация хоккея. В связи с этим Федерация хоккея России подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу недопуска ее сборных к чемпионату мира-2027.

Кроме того, возвращению россиян во время войны в Украине препятствуют правительства ряда стран, которые не выдают визы спортсменам страны-агрессора. В Кремле сетуют, что тем самым представители ЕС якобы осуществляют "психологическое насилие" над их спортсменами.