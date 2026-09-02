У середу, 2 вересня, FIS опублікувала нові правила допуску російських і білоруських лижників до міжнародних змагань у сезоні-2026/27.

Російським лижникам спростили перевірку на нейтральність

Відтепер спортсменам з Росії та Білорусі, щоб взяти участь у міжнародних турнірах, не потрібно проходитимуть ретельну перевірку. Ба більше, росіянам і білорусам достатньо підписати декларацію про нейтральність.

Фактично для представників Росії та Білорусі спростили допуск до міжнародних змагань. Також рішення означає розширення списку російських лижників, які зможуть змагатися на міжнародній арені.

Федерація лижного спорту України схвально прокоментувала рішення FIS.

Протягом останніх років Федерація лижного спорту України системно працювала над тим, щоб позиція України була почута та врахована на міжнародному рівні. Дякуємо FIS за рішення, яке підтримує принципи нейтральності та сприяє збереженню цілісності й справедливості спорту,

– сказано у заяві федерації.

Росія повертається у міжнародний спорт

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет нещодавно ухвалив скандальне рішення, яким фактично передав міжнародним спортивним федераціям право самостійно ухвалювати остаточні рішення щодо допуску російських спортсменів.

У підсумку низка організацій розпочали процес повернення спортсменів з Росії до змагань як у нейтральному статусі, так і під російським гімном і прапором.

Також існують організації, які проти повернення Росії у міжнародний спорт, зокрема Міжнародна федерація хокею. Через це федерація хокею Росії подала апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS) щодо недопуску її збірних до чемпіонату світу-2027.

Окрім того, поверненню росіян під час війни в Україні перешкоджають уряди низки країн, які не видають візи спортсменам країни-агресорки. У Кремлі бідкаються, що тим самим представники ЄС буцімто здійснюють "психологічне насильство" над їхніми атлетами.