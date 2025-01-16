Украинский спорт объединился вокруг страны после начала полномасштабной войны против России. Известные игроки и личности публично напоминают миру об ужасах войны и всеми возможными способами помогают Родине, сообщает 24 Канал.

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Ракицкий на фронте

Более того, даже те, кто раньше не считал Россию врагом, тоже стали активно помогать ВСУ. Одним из таких стал Ярослав Ракицкий, который в 2022 году окончательно покинул страну-агрессора.

Экс-игрок Шахтера часто донатит на нужды украинской армии и посещает бойцов на их позициях. На днях же Ярослав посетил прифронтовой ныне Покровск, опубликовав у себя в инстаграм соответствующие фото.



Ракицкий в Покровске / фото из инстаграма футболиста

На фотографиях Ракицкий стоит у постамента с названием города вместе с воинами ВСУ. Также Ярослав наведался в родной спорткомплекс "Шахтер", где тренировался в детстве.



Ярослав посетил свою первую футбольную школу / фото из инстаграма футболиста

Покровск – это наш город! Это наша Украина. Родной спорткомплекс, в который привел меня мой Дед. Это место, где зародилась моя футбольная история,

– написал Ракицкий под фото из Покровска.

История предательства и покаяния

Напомним, что Ярослав является воспитанником Шахтера, за который играл с 2006 по 2019 годы. После этого уже во время войны Ракицкий решил поехать играть в Россию, перейдя в Зенит.

Это вызвало волну хейта среди украинских фанатов, а сам защитник перестал вызываться в сборную Украины. Однако после начала полномасштабной фазы войны в феврале 2022-го Ярослав разорвал соглашение с клубом из Санкт-Петербурга.

Футболист уехал из России и стал активно поддерживать свою Родину. Полгода Ракицкий играл за турецкий Адана Демирспор, а в январе 2023-го вернулся в Шахтер.

Состояние "горняков" защитник остался летом 2024-го и до сих пор остается без клуба. За две каденции в Шахтере Ярослав выиграл 21 трофей, наиграв 358 матчей. В них футболист отметился 18 голами и 35 ассистами.