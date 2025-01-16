Український спорт об'єднався навколо країни після початку повномасштабної війни проти Росії. Відомі гравці та особистості публічно нагадують світу про жахіття війни та усіма можливими способами допомагають Батьківщині, повідомляє 24 Канал.

До теми Ракицький ставив ультиматум Луческу та Ахметову: як гравець зуміг зберегти собі місце в Шахтарі

Ракицький на фронті

Ба більше, навіть ті, хто раніше не вважав Росію ворогом, теж стали активно допомагати ЗСУ. Одним із таких став Ярослав Ракицький, який у 2022 році остаточно залишив країну-агресорку.

Ексгравець Шахтаря часто донатить на потреби української армії та відвідує бійців на їх позиціях. На днях же Ярослав завітав у прифронтовий нині Покровськ, опублікувавши у себе в інстаграм відповідні фото.



Ракицький у Покровську / фото з інстаграму футболіста

На світлинах Ракицький стоїть біля постаменту з назвою міста разом із воїнами ЗСУ. Також Ярослав навідався у рідний спорткомплекс "Шахтар", де тренувався у дитинстві.



Ярослав відвідав свою першу футбольну школу / фото з інстаграму футболіста

Покровськ – це наше місто! Це наша Україна. Рідний спорткомплекс, у який привів мене мій Дід. Це місце, де зародилася моя футбольна історія,

– написав Ракицький під фото з Покровська.

Історія зради та покаяння

Нагадаємо, що Ярослав є вихованцем Шахтаря, за який грав з 2006 по 2019 роки. Після цього вже під час війни Ракицький вирішив поїхати грати в Росію, перейшовши у Зєніт.

Це спричинило хвилю хейту серед українських фанатів, а сам захисник перестав викликатися у збірну України. Проте після початку повномасштабної фази війни у лютому 2022-го Ярослав розірвав угоду із клубом із Санкт-Петербурга.

Футболіст виїхав з Росії та став активно підтримувати свою Батьківщину. Півроку Ракицький грав за турецький Адана Демірспор, а у січні 2023-го повернувся в Шахтар.

Стан "гірників" захисник залишився влітку 2024-го і досі залишається без клубу. За дві каденції в Шахтарі Ярослав виграв 21 трофей, награвши 358 матчів. У них футболіст відзначився 18 голами та 35 асистами.