Зинченко "выиграл" выборы в Венгрии: в сети вирусит мем с игроком сборной Украины

Парламентские выборы в Венгрии, которые состоялись в воскресенье, 12 апреля, вызвали большое внимание. О них активно говорили как до, так и после голосования.

Футбольный мир также не стал исключением. В соцсети Threads распространяются шутки о том, что украинский футболист сборной Украины и нидерландского Аякса Александр Зинченко имеет сходство с кандидатом в премьер-министры Венгрии Петером Мадьяром. Подробнее об этом расскажет 24 Канал.

Какая реакция на сходство Зинченко с Мадьяром?

В Венгрии состоялись парламентские выборы, где главная борьба шла между партией власти "Фидес" Виктора Орбана и оппозиционной проевропейской "Тисой" Петра Мадьяра.

По предварительным данным, оппозиция получила большинство в парламенте, сообщает Reuters.

После этого в соцсетях распространился мем, в котором украинского футболиста Зинченко сравнивают с венгерским политиком Мадяром из-за похожей внешности.

В шутливой форме пользователи писали, что Зинченко якобы не играет из-за "важных дел" в Венгрии, совмещает карьеру футболиста с политикой, а его жена "становится первой леди".

Кстати, сама Влада Зинченко в Threads остроумно отреагировала на остроты, назвав то, что венгерский политик выглядит как ее муж, "сном при температуре 40 градусов".

Как сравнивают Зинченко и Мадьяра / Фото скриншот Threads

Кто ранее делал заявление относительно выборов в Венгрии?