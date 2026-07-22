В конце концов, бразилец не тратит время на отдых. Вингер Реала решил позаботиться о своем имидже, почему его это поразило, сообщает 24 Канал.

Что случилось с Винисиусом

Звезда сборной Бразилии решил сделать пластическую операцию по коррекции подбородка. Винисиус прошел процедуру в городе Гояния у ведущего специалиста в этой области.

Футболисту ввели филлеры для эстетической коррекции определенных участков лица. Кроме того, Винисиус решил отрастить щетину, чтобы придать солидности своему новому имиджу.

Как теперь выглядит Винисиус: смотреть видео

В итоге кадры с обновленным лицом игрока Реала шокировали фанатов. На них нападающий выглядит совершенно иначе, чем раньше. Некоторые пользователи даже шутят, что это совсем другой человек.

Как Винисиус сыграл на ЧМ-2026

Напомним, что Винисиус был главной звездой Бразилии на чемпионате мира-2026. Вингер забил четыре гола и отдал одну голевую передачу, помогая своей команде выйти в 1/8 финала.

Там "селесао" оказались бессильны против Норвегии (1:2). Теперь же Винисиус готовится к сезону в составе Реала под руководством нового тренера Жозе Моуринью.

В прошлом сезоне бразилец забил 22 гола и отдал 12 голевых передач в 53 матчах. Однако Реал так и не завоевал ни одного трофея, выбыв из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.