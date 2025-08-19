Национальная сборная является главной командой для всех любителей футбола в разных уголках мира. Даже фанаты принципиальных соперников на клубном уровне всегда объединяются и забывают обо всех разногласиях во время матчей с участием лучших футболистов, которые защищают честь своей страны.

В воскресенье, 24 августа, Украина будет праздновать свой 34-й День Независимости. По этому случаю 24 Канал предлагает вспомнить, как выступала наша футбольная сборная на чемпионатах мира.

Читайте также Один из самых дорогих трансферов в истории Украины: биография Ильи Забарного

Когда Украина впервые пыталась пробиться на ЧМ?

Сборная Украины первый официальный поединок провела еще в апреле 1992 года. Однако стартовала в отборах к наиболее масштабному международному турниру только через четыре года.

Она не участвовала в квалификации на чемпионат мира-1994, потому что не приобрела членства в ФИФА на момент жеребьевки этой стадии. Поэтому впервые "сине-желтые" сыграли в отборе на турнир 1998 года, но не смогли туда попасть, уступив в группе Германии лишь на два очка, а в раунде плей-офф сильнее оказалась Хорватия, которая в конце концов стала бронзовым призером соревнований.

Безуспешно Украина провела и квалификацию на ЧМ-2002. После этого в апреле 2003 года "сине-желтых" возглавил Олег Блохин, который воплотил мечты миллионов украинцев в реальность.

Как сборная сделала счастливыми украинцев на ЧМ-2006?

Легендарный в прошлом форвард со старта вселил игрокам уверенность в своих силах. Он заявил, что команда впервые выйдет на турнир, еще и сделает это с первого места, хотя в отборочной группе была Греция – действующий на тот момент победитель Евро, а также крепкие Дания и Турция.

И Блохин сдержал свое слово, проиграв в отборе лишь один матч из 12. "Сине-желтые" набрали 25 очков и гарантировали себе участие на турнире в Германии.

Этот чемпионат мира выдался сказочным для абсолютного дебютанта мирового первенства. Сборная Украины после разгромного поражения Испании (0:4) с таким же счетом переиграла Саудовскую Аравию, а в решающем матче за выход в плей-офф переиграла минимально Тунис.

В 1/8 финала подопечные Олега Блохина встречались со Швейцарией. Тот поединок считается одним из самых скучных в истории чемпионатов мира, однако он точно не был таковым для украинцев.

В той игре команды сыграли вничью 0:0, а судьба встречи решалась в серии пенальти. Она подарила настоящий экстаз нашим болельщикам.

В ней Александр Шовковский стал первым вратарем в истории, который не пропустил ни одного удара с 11-метровой отметки в послематчевой серии пенальти на чемпионатах мира. Также шикарной "паненкой" отметился еще юный Артем Милевский, а после решающего удара Олега Гусева из всех окон раздавались счастливые крики о победе.

Украина – Швейцария: смотрите видео серии пенальти

После такой громкой победы сборная Украины, к сожалению, уступила итальянцам в четвертьфинале. Именно "Скуадра адзурра" в конце концов и стала чемпионом мира, одолев на пути к триумфу Германию и Францию.

Как сборная Украины выступала после ЧМ-2006?

Турнир в Германии до сих пор остается самым успешным для нашей сборной. "Сине-желтые" после этого еще четыре раза играли в отборах, но больше пока так и не пробивались на чемпионат мира.

Украина трижды занимала вторые места в своих группах, но каждый раз уступала в раунде плей-офф. Впереди нашу национальную команду ждет очередная квалификация, которая стартует уже в начале сентября. Очень хочется верить, что она подарит украинцам исключительно положительные эмоции.

Календарь матчей сборной Украины в отборе на ЧМ-2026

5 сентября, 21.45. Украина – Франция

9 сентября, 19.00. Азербайджан – Украина

10 октября, 21.45. Исландия – Украина

13 октября, 21.45. Украина – Азербайджан

13 ноября, 21.45. Франция – Украина

16 ноября, 19.00. Украина – Исландия

К слову. В 2025 году сборная Украины пока провела четыре матча. В них подопечные Сергея Реброва одержали две победы и потерпели два поражения.

Напомним, что накануне УАФ презентовала новый автобус сборной Украины. На нем изображен Казак Иван Сирко и патриотический лозунг.