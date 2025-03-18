Усик впервые отреагировал на ультиматум от WBO по защите пояса

Александр Усик свой последний поединок провел в декабре 2024 года. Пока не объявлено, кто станет его следующим соперником, однако украинца обязали защищать титул WBO.

Всемирная боксерская организация дала 30 дней на достижение договоренностей о проведении боя Усик – Паркер. Если же украинец откажется от этого поединка, то потеряет пояс.

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Что собирается делать Усик

Объединенный чемпион мира некоторое время не комментировал это событие, но после паузы все же отреагировал на такое решение WBO, сообщает 24 Канал со ссылкой на Al Arabiya News. Он заявил, что нацелен на проведении реванша с Даниэлем Дюбуа.

Несмотря на ультиматум со стороны Всемирной боксерской организации, Александр Усик верит в возможность снова стать абсолютом. Он подчеркнул, что есть все шансы провести бой с "Динамитом", поскольку в его организации должен быть заинтересован Турки Аль-аш-Шейх:

Да, WBO дала такой инвойс, что мы должны защищать ее титул. Но сейчас наша цель – это объединение поясов в бою с Даниэлем Дюбуа. Мы хотим провести этот поединок. Все зависит от того, как Господь Бог поможет нам это сделать. И, конечно, единственный человек, который может организовать этот бой – это Турки Аль-аш-Шейх. Потому что, я считаю, остальные с этим будут иметь проблемы.

Напомним, что ранее называлось условие, при котором украинец может не потерять пояс WBO. Джозефу Паркеру могут заплатить определенную, чтобы он согласился на проведение реванша Усик – Дюбуа. Тогда новозеландец в будущем проведет битву против победителя и сможет побороться за все пояса хевивейта.