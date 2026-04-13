Организация World Aquatics, которая руководит водными видами спорта, вернула россиян на международные соревнования в полноценном статусе. Представители страны-агрессора и ее сателлита смогут выступать под собственными флагами и с национальными гимнами.

Решение было принято именно во время, когда на Кубке мира по водному поло сборную Украины заставляют играть против российских "нейтралов". Теперь такие случаи станут регулярными, как понятно из сообщения на сайте World Aquatics.

Чем мотивируют возвращение россиян на международные соревнования в World Aquatics?

В оргиназации заявили, что возвращение россиян во взрослые соревнования является следующим шагом после того, как санкции были сняты на молодежном и юниорском уровне.

В течение последних трех лет World Aquatics успешно помогли гарантировать, что конфликты оставались за пределами мест проведения спортивных соревнований. Мы полны решимости обеспечить, чтобы бассейны и открытые водоемы оставались местами, где спортсмены из всех стран могут собираться вместе в мирных соревнованиях,

– цинично написал президент федерации Хусейн аль Мусаллам.

Какие виды спорта затронет решение World Aquatics?

Отныне россияне и белорусы снова являются полноценными членами организации, а их спортсмены могут участвовать в индивидуальных и командных соревнованиях любых уровней по плаванию в бассейне, плаванию на открытой воде, прыжков в воду, артистического плавания и водного поло.

Обязательным условием допуска для россиян и белорусов станет прохождение не менее четырех кампаний по допинг-контролю, организованных Международным агентством тестирования ITA.

Почему украинцев заставляют соревноваться в водном поло с россиянами?