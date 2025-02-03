Ангелина Калинина – Елена Габриэла Русе 6:2, 6:3

Сегодня, 3 февраля, Ангелина Калинина встречалась с Еленой Габриэлой Русе в 1/16 финала WTA 250. Матч завершился победой украинской теннисистки в двух сетах, сообщает 24 канал.

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Калинина уверенно обыграла соперницу

Ангелина Калинина удачно стартовала на WTA 250 в Клуж-Напоц. Украинка в первой игре турнира, которая длилась 1 час 25 минут, одолела румынскую теннисистку Елену Габриэлу Русе.

Первый сет выдался довольно легким для Калининой. Соперница не смогла навязать борьбу и не имела шансов переиграть украинскую теннисистку.

Во второй партии Русе вышла вперед – 2:0, но Ангелина проявила характер и быстро перевернула игру. Украинская теннисистка взяла четыре гейма подряд и закончила встречу.

На счету теннисисток нет ни одного эйса за матч. Тогда, как Ангелина Калинина допустила 2 двойных ошибки и сделала 5 брейков, а Елена Габриэла Русе сделала 6 ошибок при подаче и использовала 1 брейк-поинт.

К слову. Ангелина Калинина в третий раз встречалась с Еленой Габриэлой Русе. Украинка одержала вторую победу над румынской теннисисткой в очных противостояниях.

В следующем раунде WTA 250 в Клуж-Напоц Ангелина Калинина сыграет против Сюзан Ламенс из Нидерландов. Проведение матча запланировано на среду – 5 февраля.