Ангеліна Калініна – Єлена Габріела Русе 6:2, 6:3

Сьогодні, 3 лютого, Ангеліна Калініна зустрічалась з Єленою Габріелою Русе в 1/16 фіналу WTA 250. Матч завершився перемогою української тенісистки у двох сетах, повідомляє 24 канал.

Читайте також Чудовий прогрес Ястремської після австрійського фіналу: оновлений рейтинг WTA

Калініна впевнено обіграла суперницю

Ангеліна Калініна вдало стартувала на WTA 250 у Клуж-Напоц. Українка у першій грі турніру, яка тривала 1 годину 25 хвилин, здолала румунську тенісистку Єлену Габріелу Русе.

Перший сет видався доволі легким для Калініною. Суперниця не змогла нав'язати боротьбу та не мала шансів переграти українську тенісистку.

У другій партії Русе вийшла вперед – 2:0, але Ангеліна проявила характер та швидко перевернула гру. Українська тенісистка взяла чотири гейми підряд та закінчила зустріч.

На рахунку тенісисток не має жодного ейсу за матч. Тоді, як Ангеліна Калініна припустилася 2 подвійних помилок та зробила 5 брейків, а Єлена Габріела Русе зробила 6 помилок при подачі та використала 1 брейк-поїнт.

До слова. Ангеліна Калініна втретє зустрічалась з Єленою Габріелою Русе. Українка здобула другу перемогу над румунською тенісисткою в очних протистояннях.

У наступному раунді WTA 250 в Клуж-Напоц Ангеліна Калініна зіграє проти Сюзан Ламенс із Нідерландів. Проведення матчу заплановано на середу – 5 лютого.