WTA оштрафовала и забрала очки у украинской теннисистки, отец которой служит в ВСУ

Женская теннисная ассоциация (WTA) в очередной раз продемонстрировала свое предвзятое отношение к украинским спортсменкам. Из-за незначительного нарушения организация применила серьезные санкции к Александре Олейниковой.

На минувшей неделе Александра Олейникова одержала победу на турнире ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула в Италии. Однако WTA решила оштрафовать украинку и забрать рейтинговые очки, пишет 24 Канал со ссылкой на Большой Теннис Украины.

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За что WTA применила санкции против украинской теннисистки

О несправедливых санкциях к Александре рассказал ее отец Денис Олейников. Сейчас он служит в Вооруженных силах Украины и одновременно является менеджером дочери.

Дело в том, что Александра была заявлена на турнир WTA 125 во французском Сен-Мало, который проходил параллельно. Украинка находилась в альтернативном списке и даже не попадала в квалификацию. Однако перед самым турниром участницы начали массово сниматься.

WTA направила электронное письмо Денису Олейникову для подтверждения или снятия с турнира. Однако в это время отец Александры был на боевом задании и не смог вовремя ответить. Впоследствии Олейников написал в WTA письмо, где объяснил позднее снятие с турнира. Тем более, что спортсмены имеют право на три таких действия без штрафных санкций. Однако ответ организации был неутешительным.

Оказалось, что где-то в правилах WTA очень маленьким шрифтом указано, что если игрок вошел в квалификацию турнира WTA 125 и снимается, то он не имеет права играть турнир ITF на той же неделе. Наказание: денежный штраф и снятие всех очков за турнир,

– рассказал Олейников.

Он попросил ассоциацию о "одноразовой амнистии", согласившись оплатить штраф, чтобы оставить заработанные очки. Однако WTA не изменила свое решение.

Александра Олейникова вместе с отцом / фото из инстаграма теннисистки

По мнению Дениса Олейникова, такое решение является предвзятым, ведь не защищает интересы украинцев, которые страдают от военной агрессии России.

Ранее украинская теннисистка Леся Цуренко обвинила WTA в "моральном насилии". Она подала в суд на руководство организации.