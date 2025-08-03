Реал готов продать Лунина за бешеную сумму
- Мадридский Реал готов продать Андрея Лунина, но только за минимальную сумму в 20 миллионов евро.
На Лунина обратили внимание Манчестер Юнайтед, Вильярреал и Овьедо, но окончательное решение о переходе зависит от Лунина.
Уже длительное время украинский голкипер Андрей Лунин не может определиться со своим будущим в Реале. На украинца охотятся различные гранды, однако сам Реал не может определиться с судьбой украинца.
Мадридский Реал готов продать украинского голкипера Андрея Лунина. Однако лишь при условии выгодного предложения, пишет 24 Канал со ссылкой на Diario Gol.
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За сколько Реал готов продать Лунина?
Мадридский клуб открыт к переговорам относительно возможного трансфера Андрея Лунина. Руководство команды готово рассмотреть предложения, но выставило минимальную цену – не менее 20 миллионов евро.
На украинского вратаря уже обратили внимание Манчестер Юнайтед и Вильярреал, однако окончательное решение о возможном переходе будет зависеть от желания самого Лунина.
Справка. В сезоне-2024/2025 Андрей Лунин сыграл в 12 матчах за Реал в официальных турнирах, в которых пропустил 19 голов и 4 раза сохранил ворота "сухими".
Напомним, что Андрей Лунин продлил контракт с Реалом в 2024 году. Новое соглашение украинского вратаря с клубом рассчитано до 2030 года. Ранее стало известно, что в услугах украинского голкипера также заинтересовался Овьедо.