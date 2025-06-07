От владелицы школы до журналисток: как выглядят и чем занимаются жены звезд сборной Украины

Футболисты являются одними из самых завидных мужчин в мире. Они завораживают своей игрой, дарят футбольным болельщикам незабываемые эмоции, но не меньшего внимания заслуживают женщины футболистов, которые являются настоящей опорой и поддержкой за пределами футбольного поля.

24 Канал рассказывает о вторых половинках футболистов сборной Украины накануне выступления "сине-желтых" на товарищеском турнире в Канаде. Именно любимые женщины вдохновляют наших игроков на новые свершения на мировых аренах.

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Ангелина Забарная

Центральный защитник английского Борнмута Илья Забарный познакомился со своей будущей женой еще за школьной партой. Пара училась в одном учебном заведении в столице Украины. После чего у Ильи и Ангелины начались серьезные отношения, а уже в сентябре 2022-го футболист сделал предложение любимой. В следующем году пара отгуляла свадьбу.



Илья и Ангелина Забарни / Фото из инстаграма футболиста

Жена футболиста развивается сразу в нескольких направлениях. Ангелина развивает свои соцсети, где рассказывает о женственности и красоте. Именно так написано в ее презентации профиль в инстаграме. Отметим, что с подросткового возраста Ангелина начала увлекаться изучением иностранных языков, также в прошлом девушка занималась гимнастикой. Однако не осталась в спорте, закончив филологический факультет КНУ имени Тараса Шевченко и даже работала некоторое время репетитором.

Также Ангелина является основательницей современной языковой школы Vilno, где можно изучать иностранные языки легко, без зазубривания грамматики и учебников.

В то же время девушка является главной поддержкой в жизни Ильи. Забарный по-новому раскрылся в Борнмуте, поэтому вскоре семья украинского защитника может переехать в другое место, куда перейдет бывший динамовец. Его уже сватают в парижский ПСЖ.

Ангелина Забарная не только поддерживает мужа во время поединков, но и его рутинные предпочтения. Футболист сборной Украины и "вишен" ежедневно принимает ледяную ванну (ice bath). Любимая защитника решила поддержать мужа и тоже окунулась в холодную воду. Ангелина пробыла в ледяной воде 10 секунд и быстренько выпрыгнула на землю. При этом на улице было 9 градусов, а температура воды – 8 градусов.

Ангелина и Илья Забарни / Фото из соцсетей пары

Влада Зинченко

Влада Зинченко – одна из самых популярных жен украинских футболистов. В ее инстаграме более 670 тысяч подписчиков. Популярность теперь уже мама двух прекрасных дочерей приобрела еще до бракосочетания с Зинченко. В 2016-м году девушка поддерживала сборную Украины с трибун во время матчей чемпионата Европы. Один из фотографов поймал Владу на трибунах, после чего фото с будущей женой Александра разлетелось повсюду.



Семья Зинченко / Фото из инстаграма Влады

Красавица с модельной внешностью стала одним из символов Евро-2016. Футбольные фанаты признали украинку самой красивой болельщицей турнира. После чего в одном из интервью Влада призналась, что хотела бы стать журналисткой. Вскоре ее мечта осуществилась, когда девушке предложили работу на телеканалах "Футбол 1/2", которые тогда еще процветали и существовали.

До Зинченко у девушки были отношения с другим украинским футболистом Андреем Борячуком. В начале 2019-го Александр Зинченко не сдержал своих эмоций во время послематчевого флеш-интервью и поцеловал девушку, которая работала в зоне для прессы, прямо в прямом эфире. Этот момент шокировал поклонников футбола, которые заговорили о романе.

Однако сама девушка призналась, что уже давно знакома с Сашей и не хотела первое время выносить свои личные отношения на публику. Впоследствии пара обручилась, а в 2020-м поженились в Лондоне, ведь украинец уже выступал в АПЛ.

Семья Александра и Влады Зинченко / Фото из соцсетей пары

В День Независимости Украины пара отгуляла свадьбу. В августе 2021-го Александр и Влада впервые стали родителям очаровательной дочери Евы, а уже через два года у них родилась вторая дочь, которую назвали Лея.

Влада Зинченко не только успевает заниматься воспитанием двух дочерей, поддерживать мужа с трибун, заниматься журналистикой. Недавно звездные супруги открыли ресторан INCH в Киеве. Посетители заведения могут насладиться уникальной атмосферой, вкусно поесть и посмотреть матчи любимых команд.

Дарья Савина

Дарья Савина – избранница защитника донецкого Шахтера Валерия Бондаря. Девушка работает журналисткой в пресс-службе "горняков". Модель и мастер спорта по бальным танцам.



Валерий Бондарь и Дарья Савина / Фото из инстаграма девушки

После 24 февраля 2022 года девушка и футболист раскрылись по-новому. Супруги активно занимались волонтерством и помогали беженцам, которые пострадали от российской агрессии. Несмотря на это они не покидали свой основной род деятельности, благодаря которому могли аккумулировать еще больше помощи.

Дарья Савина / Фото из инстаграма любимой футболиста

Анастасия Лунина

Анастасия Томазова (девичья фамилия девушки) – вторая половинка голкипера мадридского Реала Андрея Лунина. По образованию Анастасия является дизайнером и архитектором. Девушка окончила Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара.



Андрей и Анастасия Лунины / Фото из инстаграма любимой голкипера

Анастасия и Андрей познакомились в 2015-м году, но не на территории стадиона, а в соцсетях. Хотя девушка никогда не мечтала о том, чтобы стать женой футболиста. В 2021 году пара официально узаконила свои отношения, построив новую семью. А уже в следующем году Андрей и Анастасия впервые стали родителями сыночка, которого тоже назвали Андреем.

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Жена голкипера Реала не только создает семейный уют дома, воспитывает сына, но и всегда поддерживает своего мужа во время поединков. Именно Анастасия стала той опорой и поддержкой в период, не дав упасть, когда Андрей не получал игровой практики в "Королевском клубе".

Анастасия Лунина / Фото из инстаграма девушки

Был момент, когда девушка задумывалась над тем, чтобы стать агентом Андрея, но отказалась от данной идеи.

Девушка активно ведет свои соцсети, где частенько делится контентом идеальной фигуры. В инстаграме на страницу Анастасии подписано более 2016 тысяч фанов.

Елизавета Судакова

Избранницей полузащитника Шахтера Георгия Судакова стала красавица Елизавета. Георгий и Елизавета познакомились в соцсетях. Инициатором начала общения стал футболист. Впервые пара выложила совместные фотографии в марте 2020-го, но доподлинно неизвестно, когда Георгий и его возлюбленная начали строить серьезные отношения.



Семья Судаковых на награждении Кубка Украины-2025 / Фото из инстаграма Елизаветы

Зимой 2021-го Судаков сделал предложение девушке, от которой услышал желанное: "ДА". После чего пара объявила о беременности Елизаветы. В футбольном стиле влюбленные узнали пол будущего ребенка. Уже в статусе мужа и жены Судаковы впервые стали родителями 16 апреля 2022-го года. На свет родилась их дочь Миланка.

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Елизавета все свое время посвящает ребенку, ведь Георгий из-за плотного графика и постоянных переездов бывает дома не так много времени, как если бы ему этого хотелось.

Елизавета Судакова / Фото из инстаграма девушки

Уже совсем скоро Елизавета подарит Георгию еще одного ребенка. Возлюбленная футболиста в надежде. Уже вскоре у счастливых родителей родится еще одна дочь.

Видео с гендерной парой Судаковых

Жены украинских футболистов разрушают мифы о том, что избранницы игроков вкладывают всю себя только в развитие звездных мужчин. Любимые наших футболистов занимаются собственными делами, открывают бизнесы (в бьюти-сфере, магазины с одеждой), развивают свои блоги, занимаются развитием языков и даже риэлторством.

Уже 7-го июня вторые половинки игроков сборной Украины будут поддерживать своих мужчин в матче против Канады, который состоится в рамках товарищеского турнира в Канаде. Также 11 июня (00:00 по киевскому времени) "сине-желтые" сойдутся против Новой Зеландии. Их поддержка точно поможет нашей сборной покорить заокеанский турнир.