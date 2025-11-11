"Это просто катастрофа": Забарный получил жесткую критику за выступление в составе ПСЖ

Перед международной паузой во Франции состоялись матчи 12 тура Лиги 1 по футболу. В одном из них Лион дома принимал ПСЖ.

Гости одержали в нем победу со счетом 3:2, а в их составе все 90 минут на поле провел Илья Забарный. После финального свистка его выступление оценил французский комментатор и ведущий Пьер Менес, сообщает 24 Канал со ссылкой на Le10Sport.

Читайте также Судаков отметился красивым голом в матче чемпионата Португалии

Что сказал комментатор о Забарном?

Эксперт резко высказался о выступлении футболиста сборной Украины. Он считает, что 23-летний защитник в очередной раз провел слабый матч и подверг сомнению его уровень.

ПСЖ пропустил очень быстрый гол от Морейры, которого Илья Забарный полностью "проспал" на протяжении всего матча. Люди скажут, что у меня какая-то проблема с украинцем, но Забарный – это просто катастрофа,

– заявил комментатор.

Отметим, что также плохую прессу украинец за этот матч получил и от журналистов французского издания Foot01. Они заявили, что это был ужасный вечер для Забарного.

"Столкнувшись со скоростью и техникой игрока Лиона Морейры, Илья Забарный испытал трудности, украинский игрок провел ужасный вечер. 63-миллионный трансфер ПСЖ снова продемонстрировал свои ограничения", – говорится в отчете.

К слову. После победы ПСЖ вернулся на первую строчку турнирной таблицы чемпионата Франции. Подопечные Луиса Энрике на два очка опережают Марсель и Ланс, которые располагаются в топ-3.

Напомним, что сейчас Илья Забарный находится в лагере национальной сборной Украины. Он готовится к матчу "сине-желтых", который состоится 13 ноября.

Что известно о карьере Забарного в ПСЖ?