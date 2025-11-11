"Це просто катастрофа": Забарний отримав жорстку критику за виступ у складі ПСЖ

Перед міжнародною паузою у Франції відбулися матчі 12 туру Ліги 1 з футболу. В одному з них Ліон вдома приймав ПСЖ.

Гості здобули в ньому перемогу з рахунком 3:2, а в їх складі всі 90 хвилин на полі провів Ілля Забарний. Після фінального свистка його виступ оцінив французький коментатор і ведучий П'єр Менес, повідомляє 24 Канал із посиланням на Le10Sport.

Що сказав коментатор про Забарного?

Експерт різко висловився про виступ футболіста збірної України. Він вважає, що 23-річний захисник вкотре провів слабкий матч і піддав сумніву його рівень.

ПСЖ пропустив дуже швидкий гол від Морейри, якого Ілля Забарний повністю "проспав" протягом усього матчу. Люди скажуть, що в мене якась проблема з українцем, але Забарний – це просто катастрофа,

– заявив коментатор.

Зазначимо, що також погану пресу українець за цей матч отримав і від журналістів французького видання Foot01. Вони заявили, що це був жахливий вечір для Забарного.

"Зіткнувшись зі швидкістю та технікою гравця Ліона Морейри, Ілля Забарний зазнав труднощів, український гравець провів жахливий вечір. 63-мільйонний трансфер ПСЖ знову продемонстрував свої обмеження", – йдеться у звіті.

До слова. Після перемоги ПСЖ повернувся на першу сходинку турнірної таблиці чемпіонату Франції. Підопічні Луїса Енріке на два очка випереджають Марсель і Ланс, які розташовуються у топ-3.

Нагадаємо, що наразі Ілля Забарний перебуває у таборі національної збірної України. Він готується до матчу "синьо-жовтих", який відбудеться 13 листопада.

Що відомо про кар'єру Забарного у ПСЖ?