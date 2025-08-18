Жена Забарного прокомментировала "взаимопонимание" футболиста с Сафоновым
- Жена Ильи Забарного высказалась о слухах относительно "дружбы" ее мужа с российским голкипером Матвеем Сафоновым.
- Илья Забарный присоединился к ПСЖ 12 августа 2025 года за 63 миллиона евро.
Илья Забарный перешел в ПСЖ с условием, что парижане продадут Матвея Сафонова. Однако российский голкипер пока еще остается во французском клубе.
СМИ начали распространять информацию, якобы, Илья Забарный подружился с Матвеем Сафоновым. Ангелина Забарная высказалась об отношениях своего мужа с россиянином, сообщает 24 канал со ссылкой на "Трибуну".
Подружился ли Забарный с Сафоновым?
Жена Ильи Забарного прокомментировала о разговоре украинского защитника ПСЖ с российским голкипером Матвеем Сафоновым. Ангелина развеяла слухи, которые распространяют французские СМИ.
Любимая Забарного отметила, что все понимают и знают позицию Ильи относительно его одноклубника. Ангелина Забарная также подчеркнула, что они не изменяют собственным принципам.
Французские СМИ пытаются получить больше охватов и придумывают глупости, подтверждений которым нет. Больше ничего не хочется комментировать, спасибо,
– сказала Ангелина.
Напомним, что Илья Забарный присоединился к ПСЖ 12 августа 2025 года. Парижане заплатили Борнмуту 63 миллиона евро за трансфер лидера сборной Украины.
Ранее сообщали о том, что Борнмут планирует подписать украинского звездного футболиста после продажи Забарного. "Вишни" нацелились на игрока атаки.