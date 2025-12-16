"Вся страна находится в войне": журналист разнес Забарного за игру с россиянином вместе за ПСЖ
- Игорь Цыганик раскритиковал Илью Забарного за игру с россиянином Матвеем Сафоновым.
- Украинец уже два матча отыграл вместе с представителем страны-террористки.
Украинец Илья Забарный пошел на повышение этим летом. Защитник перебрался в ПСЖ, который в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов.
Впрочем этот трансфер не всеми был воспринят положительно из-за наличия в составе парижан вратаря из России Матвея Сафонова. Свое мнение относительно партнерства Ильи с россиянином высказал журналист Игорь Цыганик, сообщает 24 Канал.
По теме ПСЖ "обезглавил" голкипера Сафонова на командном фото, что довело россиян до истерики
Должен ли Забарный играть с Сафоновым?
В начале сезона Илья был основным в ПСЖ, тогда как Сафонов не играл и был дублером Люки Шевалье. Теперь же француз травмировался и Матвей сыграл три матча за французов.
В двух из них россиянин выходил на поле вместе с Забарным. Журналист назвал эту ситуацию неприятной и напомнил о том, что Сафонов не выступил против российской агрессии.
Крайне негативное отношение. Все понимали, что такая ситуация когда-нибудь произойдет. Я не считаю, что это правильно. Надо исходить из того, что вся страна находится в войне с агрессором. Мне обидно это смотреть, я не понимаю. Сам Сафонов приезжает в Москву, раздает интервью и никогда ничего не говорит против войны,
– заявил Цыганик.
Отметим, что Забарный ранее комментировал сотрудничество с Сафоновым. Он отметил, что не имеет дружеских отношений ни с одним россиянином, тогда как с Матвеем его объединяют только профессиональные обязанности.
Что известно об отношениях Сафонова и Забарного?
- Трансфер Забарного из Борнмута обошелся ПСЖ в 63 миллиона евро согласно данным Transfermarkt. Ходили слухи, что Илья перед трансфером ставил условие ПСЖ о продаже Сафонова.
- Однако россиянин остался в клубе. В конце концов Забарный стал основным игроком команды, отыграв 17 матчей и забив один гол. В свою очередь Сафонов пока сыграл лишь три матча в этом сезоне.
- Отметим, что ПСЖ идет вторым в чемпионате Франции, отставая от Ланса на один балл. В Лиге чемпионов подопечные Луиса Энрике занимают третью строчку, выиграв 4 матча из шести.