Матвей Сафонов из ПСЖ оказался в центре внимания украинских болельщиков. Фаны буквально разорвали инстаграм российского вратаря, забросав его кучей забавных комментариев.

Причина в том, что Сафонов должен покинуть ПСЖ из-за вероятного трансфера Ильи Забарного. Ведь, это было главным условием лидера сборной Украины для парижан, сообщает 24 канал.

Что писали украинцы в комментариях Сафонова?

Накануне Фабрицио Романо сообщил, что Илья Забарный переходит в ПСЖ после длительных переговоров. Украинский защитник Борнмута подпишет долгосрочное соглашение с французским клубом.

Вдохновленные украинские болельщики посетили в комментарии к Матвею Сафонову. Фанаты точными и кумендивыми комментариями затроллили голкипера сборной России, который будет вынужден покинуть ПСЖ.

Мотя, когда ты пойдешь гулять? Забарный уезжает.

Мотя едет домой.

Не забудь сфотографировать Кубок ЛЧ напоследок.

Мотя едет домой на болото.

Кроме того фанаты отличились не только забавными высказываниями. Украинские фаны также забросали Сафонова фотографиями с Ильей Забарным.

Украинские фаны посмеялись над Сафоновым

