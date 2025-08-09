"Мотя їде додому": фанати затролили росіянина на тлі трансферу Забарного у ПСЖ
- Українські вболівальники затролили російського воротаря Матвія Сафонова через ймовірний трансфер Іллі Забарного в ПСЖ.
- Фанати залишили купу коментарів на сторінці Сафонова в Instagram, висміюючи його потенційний відхід із клубу.
Матвій Сафонов з ПСЖ опинився у центрі уваги українських вболівальників. Фани буквально розірвали інстаграм російського воротаря, закидавши його купою кумедних коментарів.
Причина у тому, що Сафонов повинен покинути ПСЖ через ймовірний трансфер Іллі Забарного. Адже, це було головною умовою лідера збірної України для парижан, повідомляє 24 канал.
Читайте також У Держдумі істерика через "українських порадників", які вигнали воротаря збірної Росії
Що писали українці у коментарях Сафонова?
Напередодні Фабріціо Романо повідомив, що Ілля Забарний переходить у ПСЖ після тривалих перемовин. Український захисник Борнмута підпише довгострокову угоду з французьким клубом.
Натхнені українські вболівальники завітали у коментарі до Матвія Сафонова. Фанати влучними та кумендими коментарями затролили голкіпера збірної Росії, який буде вимушений покинути ПСЖ.
- Мотя, коли ти підеш гуляти? Забарний їде.
- Мотя їде додому.
- Не забудь сфотографувати Кубок ЛЧ наостанок.
- Мотя їде додому на болото.
Окрім того фанати відзначились не тільки кумедними висловами. Українській фани також закидали Сафонова світлинами з Іллею Забарним.
Українські фани поглузували з Сафонова / Скриншоти з соцмереж
Раніше повідомляли про те, що Джанлуїджі Доннарума визначився з клубом, у якому продовжить кар'єру. Основний голкіпер ПСЖ зробив остаточний вибір стосовно свого майбутнього.