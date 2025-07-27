ПСЖ продолжает вести переговоры с Борнмутом. Переход Ильи Забарного в парижан задерживается из-за киевского Динамо, где ранее играл украинец, сообщает 24 канал со ссылкой на журналиста Абделла Булма.

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Как Динамо мешает трансферу Забарного?

Борнмут требует от ПСЖ 70 миллионов евро за трансфер Ильи Забарного. Такая сумма за переход украинского защитника обусловлена тем, что "вишни" должны заплатить 25 процентов Динамо.

При переходе Ильи Забарного из Динамо в Борнмут в соглашении был прописан специальный пункт. "Вишни" обязаны уплатить "бело-синим" процент со следующей продажи лидера сборной Украины.

К слову. Илья Забарный перешел из Динамо в Борнмут в январе 2023 года. Сумма трансфера украинского защитника составляла 22,7 миллиона евро.

Напомним, что в сезоне 2024/2025 Илья Забарный провел 39 матчей за Борнмут во всех турнирах. Украинский футболист за это время отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщали о том, что английский гранд хочет подписать Георгия Судакова в это летнее трансферное окно. Переговоры между клубами ожидаются сложными, ведь Шахтер хочет заработать на переходе украинского полузащитника.