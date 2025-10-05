В октябре сборная Украины по футболу проведет очередные матчи квалификационного раунда на чемпионат мира-2026. Соперниками "сине-желтых" станут Исландия и Азербайджан.

На эти поединки Сергей Ребров вызвал 25 футболистов, а еще шесть оказались в резервном списке. Накануне наставник решил довызвать в основную обойму еще одного игрока, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.

Кого довызвал Ребров?

Речь идет о вингере житомирского Полесья Владиславе Велетне. Для футболиста "волков" этот вызов стал дебютным в карьере в национальную команду.

Ранее он выступал только за "молодежку" и олимпийскую сборную. Киевлянин стал пятым игроком в заявке из Полесья.

Обновленная заявка сборной Украины

Вратари : Анатолий Трубин (Бенфика), Дмитрий Ризнык (Шахтер), Георгий Бущан (Полесье).

: Анатолий Трубин (Бенфика), Дмитрий Ризнык (Шахтер), Георгий Бущан (Полесье). Защитники : Илья Забарный (ПСЖ), Александр Сваток (Остин), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все – Шахтер), Александр Тымчик (Динамо), Виталий Миколенко (Эвертон), Богдан Михайличенко (Полесье).

: Илья Забарный (ПСЖ), Александр Сваток (Остин), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все – Шахтер), Александр Тымчик (Динамо), Виталий Миколенко (Эвертон), Богдан Михайличенко (Полесье). Полузащитники : Егор Ярмолюк (Брентфорд), Иван Калюжный (Металлист 1925 Харьков), Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Назар Волошин (все – Динамо), Георгий Судаков (Бенфика), Артем Бондаренко (Шахтер), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко, Владислав Велетень (все – Полесье), Виктор Цыганков (Жирона), Александр Зубков (Трабзонспор), Руслан Малиновский (Дженоа).

: Егор Ярмолюк (Брентфорд), Иван Калюжный (Металлист 1925 Харьков), Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Назар Волошин (все – Динамо), Георгий Судаков (Бенфика), Артем Бондаренко (Шахтер), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко, Владислав Велетень (все – Полесье), Виктор Цыганков (Жирона), Александр Зубков (Трабзонспор), Руслан Малиновский (Дженоа). Нападающие : Артем Довбик (Рома), Владислав Ванат (Жирона).

: Артем Довбик (Рома), Владислав Ванат (Жирона). Резерв: Руслан Нещерет, Александр Пихаленок (оба – Динамо), Олег Очеретько, Дмитрий Крыськив (оба – Шахтер), Евгений Чеберко (Коламбус Крю), Максим Таловеров (Сток Сити).

К слову. Впервые за длительное время в заявку не попал Андрей Лунин, который вообще не имеет игровой практики в нынешнем сезоне. Накануне тренер Реала рассказал, когда планирует впервые выпустить в составе украинца.

Отметим, что накануне в комментарии для Украинского футбола известный украинский тренер Олег Федорчук высказался о тренерском штабе национальной сборной Украины во главе с Сергеем Ребровым. Он раскритиковал их за ненадлежащую связь со СМИ и общественностью.

В общем очень много вопросов к тренерскому штабу Реброва, очень мало информации от них, очень мало общения с прессой и общественностью, нет обратной связи. Таким образом теряется доверие к принятию решений,

– сказал Федорчук.

Напомним, что сборная Украины по футболу оказалась в отборочной группе D. В квартете с "сине-желтыми" также оказались Франция, Исландия и Азербайджан.

10 октября наша национальная команда сыграет против Исландии, а 13-го – против Азербайджана. Сейчас Украина занимает третье место в турнирной таблице.

Что известно о Владиславе Велетне?