24 Канал рассказывает, где можно посмотреть вживую трансляцию церемонии закрытия Олимпиады-2026.

Где и когда состоится церемония закрытия Олимпийских игр?

Организаторы решили в очередной раз удивить зрителей нестандартным решением и провести церемонию закрытия не там, где происходило открытие Игр.

Вместо "Сан Сиро" с 80 тысячами на трибунах закрывать Олимпиаду будет античная Арена Вероны, где смогут разместиться лишь 12 тысяч человек.

Старт шоу, в котором нам снова будут рассказывать об итальянской культуре, а также чествовать спортсменов, которые принимали участие в соревнованиях, запланировано на 21:00 по киевскому времени 22 февраля.

Где будет трансляция церемонии закрытия Олимпиады?

Как и на протяжении 16 дней соревнований, транслятором церемонии закрытия будет телеканал Суспільне Спорт.

Еще перед началом шоу в Олимпийской студии будут подводить итоги Игр ведущие Алексей Мандзий, Юлия Пазенко и Виталий Волочай. С места событий в Вероне будет работать корреспондент Сергей Цукило.

Также в Украине Олимпиаду транслируют телеканалы Eurosport на платформе HBO Max.