24 Канал розповідає, де можна переглянути наживо трансляцію церемонії закриття Олімпіади-2026.

Де і коли відбудеться церемонія закриття Олімпійських ігор?

Організатори вирішили вчергове здивувати глядачів нестандартним рішенням і провести церемонію закриття не там, де відбувалося відкриття Ігор.

Замість "Сан Сіро" з 80 тисячачами на трибунах закривати Олімпіаду буде антична Арена Верони, де зможуть розміститися лише 12 тисяч людей.

Старт шоу, в якому нам знову розповідатимуть про італійську культуру, а також вшановуватимуть спортсменів, які брали участь у змаганнях, заплановано на 21:00 за київським часом 22 лютого.

Де буде трансляція церемонії закриття Олімпіади?

Як і упродовж 16 днів змагань, транслятором церемонії закриття буде телеканал Суспільне Спорт.

Ще перед початком шоу в Олімпійській студії підбиватимуть підсумки Ігор ведучі Олексій Мандзій, Юлія Пазенко та Віталій Волочай. З місця подій у Вероні працюватиме кореспондент Сергій Цукіло.

Також в Україні Олімпіаду транслюють телеканали Eurosport на платформі HBO Max.