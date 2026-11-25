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Недавно к их числу присоединился бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, которого избрали почетным президентом Федерации самбо Украины. Впрочем, некоторые представители политической элиты уже десятилетиями занимаются развитием отдельных видов спорта. Кто из известных украинских политиков, бывших чиновников и военных входит в руководящие органы таких организаций – рассказывает 24 Канал.

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Александр Герега

Народный депутат Украины VII, VIII и IX созывов Александр Герега с 2013 года занимает должность президента Федерации тяжелой атлетики Украины.

Широкой публике он известен прежде всего как бизнесмен и совладелец сети строительных гипермаркетов "Эпицентр". В 2021 году Forbes оценивал совокупное состояние Александра и Галины Герег в 1,7 миллиарда долларов.

Александр Герега / Фото из фейсбука Гереги

В то же время деятельность предпринимателя в спортивной сфере не ограничивалась тяжелой атлетикой. В свое время он также был вице-президентом Федерации футбола Украины, которая сейчас носит название Украинская ассоциация футбола (УАФ).

В 2026 году Герега совместно с министром молодежи и спорта Матвеем Бедным и президентом Национального олимпийского комитета Вадимом Гутцайтом подписал обращение к Международной федерации тяжелой атлетики. Украинская сторона призвала отменить решение о проведении чемпионата мира 2030 года в Москве и приостановить его реализацию.

Михаил Бродский

Бывший народный депутат Михаил Бродский возглавляет Федерацию баскетбола Украины с 2015 года. На этой должности он сменил Александра Волкова, который руководил организацией с 2007 года, однако в последний момент снял свою кандидатуру с выборов. В ноябре 2022 года Бродского переизбрали на следующие пять лет.

В политике он известен как депутат Верховной Рады III созыва и лидер партии "Яблоко", которая в свое время входила в состав Блока Юлии Тимошенко.

Михаил Бродский / Фото ФБУ

История его деятельности в украинском баскетболе насчитывает более трех десятилетий. Еще в 1992 году Бродский основал киевский клуб "Денди-Баскет", который дважды завоевывал серебряные медали чемпионата Украины. Впоследствии он в течение короткого периода финансировал запорожский "Ферро", а с 2004 года является совладельцем БК "Черкасские Мавпы".

Примечательно, что Бродский – не единственный представитель политической среды в руководстве ФБУ. Должность вице-президента организации занимает бывший вице-премьер-министр и экс-депутат Николай Томенко.

Игорь Лисов

Целых две спортивные федерации – по прыжкам в воду и синхронному плаванию – возглавляет бывший народный депутат Игорь Лисов. В Верховной Раде VI созыва (2007–2012 годы) он представлял "Партию регионов", а в бизнесе известен как основатель и президент строительной компании "Лико-Холдинг".

К развитию профессионального спорта Лисов присоединился еще задолго до начала своей парламентской деятельности. В 1999 году его избрали президентом Федерации Украины по прыжкам в воду, которую он с тех пор непрерывно возглавляет.

Игорь Лисов / Фото из фейсбука Лисова

По данным организации, в течение 2022–2024 годов украинские спортсмены завоевали 67 медалей на чемпионатах мира, Европы и юношеских первенствах. Из них 28 – золотых.

В марте 2025 года Лисов получил очередной четырехлетний мандат, заручившись единодушной поддержкой во время выборов президента федерации.

Артур Палатный

Почетным президентом Федерации смешанных единоборств Украины является бывший парламентарий Артур Палатный, политическая карьера которого тесно связана с партией "УДАР" Виталия Кличко.

В 2010–2012 годах он был депутатом Киевского областного совета, где возглавлял одноименную фракцию. В 2012 году Палатный впервые прошел в Верховную Раду Украины, а через два года вновь получил депутатский мандат.

Артур Палатный / Фото из фейсбука Палатного

Со спортивной сферой была непосредственно связана и его работа в парламенте. Палатный возглавлял Комитет Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма.

Сергей Шаптала

Вместе с Валерием Залужным в руководящие органы Федерации самбо Украины вошел и бывший начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала. Генерал стал членом наблюдательного совета организации.

В ее состав также вошли генерал-майор Владимир Коваль, бывший министр Кабинета министров Александр Саенко и другие представители общественной и деловой среды.

Сергей Шаптала / Фото ВСУ

Одной из важнейших страниц военной биографии Шапталы стали бои за Дебальцево в 2015 году. В то время он командовал 128-й бригадой, а в разгар боевых действий в феврале взял на себя руководство Дебальцевской группировкой украинских войск.

Подразделения под его командованием принимали участие в организованном выходе украинских сил из города. За личное мужество и героизм 18 февраля 2015 года Шаптале присвоили звание Героя Украины.