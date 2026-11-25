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Нещодавно до їх числа приєднався колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, якого обрали почесним президентом Федерації самбо України. Втім, деякі представники політичної еліти вже десятиліттями опікуються розвитком окремих видів спорту. Хто з відомих українських політиків, колишніх чиновників та військових входить до керівних органів таких організацій – розповідає 24 Канал.

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Олександр Герега

Народний депутат України VII, VIII та IX скликань Олександр Герега з 2013 року обіймає посаду президента Федерації важкої атлетики України.

Широкому загалу він відомий передусім як бізнесмен та співвласник мережі будівельних гіпермаркетів "Епіцентр". У 2021 році Forbes оцінював сукупні статки Олександра та Галини Герег у 1,7 мільярда доларів.

Олександр Герега / Фото з фейсбуку Гереги

Водночас діяльність підприємця у спортивній сфері не обмежувалася важкою атлетикою. Свого часу він також був віцепрезидентом Федерації футболу України, яка нині має назву Українська асоціація футболу (УАФ).

У 2026 році Герега спільно з міністром молоді та спорту Матвієм Бідним і президентом Національного олімпійського комітету Вадимом Гутцайтом підписав звернення до Міжнародної федерації важкої атлетики. Українська сторона закликала скасувати рішення про проведення чемпіонату світу 2030 року в Москві та призупинити його реалізацію.

Михайло Бродський

Колишній народний депутат Михайло Бродський очолює Федерацію баскетболу України з 2015 року. На цій посаді він змінив Олександра Волкова, який керував організацією з 2007-го, однак в останній момент зняв свою кандидатуру з виборів. У листопаді 2022 року Бродського переобрали на наступні п'ять років.

У політиці він відомий як депутат Верховної Ради III скликання та лідер партії "Яблуко", яка свого часу входила до складу Блоку Юлії Тимошенко.

Михайло Бродський / Фото ФБУ

Історія його діяльності в українському баскетболі налічує понад три десятиліття. Ще у 1992 році Бродський заснував київський клуб "Денді-Баскет", який двічі здобував срібні нагороди чемпіонату України. Згодом він протягом нетривалого періоду фінансував запорізький "Ферро", а з 2004 року є співвласником БК "Черкаські Мавпи".

Примітно, що Бродський – не єдиний представник політичного середовища у керівництві ФБУ. Посаду віцепрезидента організації обіймає колишній віцепрем'єр-міністр та екснардеп Микола Томенко.

Ігор Лисов

Одразу дві спортивні федерації – зі стрибків у воду та синхронного плавання – очолює колишній народний депутат Ігор Лисов. У Верховній Раді VI скликання (2007 – 2012 роки) він представляв "Партію регіонів", а в бізнесі відомий як засновник і президент будівельної компанії "Ліко-Холдінг".

До розвитку професійного спорту Лисов долучився ще задовго до початку своєї парламентської діяльності. У 1999 році його обрали президентом Федерації України зі стрибків у воду, яку він відтоді безперервно очолює.

Ігор Лисов / Фото з фейсбуку Лисова

За даними організації, упродовж 2022 – 2024 років українські спортсмени вибороли 67 медалей на чемпіонатах світу, Європи та юнацьких першостях. З них 28 – найвищого ґатунку.

У березні 2025 року Лисов отримав черговий чотирирічний мандат, заручившись одностайною підтримкою під час виборів президента федерації.

Артур Палатний

Почесним президентом Федерації змішаних єдиноборств України є колишній парламентар Артур Палатний, політична кар'єра якого тісно пов'язана з партією "УДАР" Віталія Кличка.

У 2010 – 2012 роках він був депутатом Київської обласної ради, де очолював однойменну фракцію. У 2012 році Палатний вперше пройшов до Верховної Ради України, а через два роки знову отримав депутатський мандат.

Артур Палатний / Фото з фейсбуку Палатного

Зі спортивною галуззю була безпосередньо пов'язана і його робота в парламенті. Палатний керував Комітетом Верховної Ради з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму.

Сергій Шаптала

Разом із Валерієм Залужним до керівних органів Федерації самбо України увійшов і колишній начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала. Генерал став членом наглядової ради організації.

До її складу також включили генерал-майора Володимира Коваля, колишнього міністра Кабінету Міністрів Олександра Саєнка та інших представників громадського й бізнесового середовища.

Сергій Шаптала / Фото ЗСУ

Однією з найважливіших сторінок військової біографії Шаптали стали бої за Дебальцеве у 2015 році. На той час він командував 128-ю бригадою, а в розпал бойових дій у лютому перебрав на себе керівництво Дебальцевським угрупованням українських військ.

Підрозділи під його командуванням брали участь в організованому виході українських сил із міста. За особисту мужність і героїзм 18 лютого 2015 року Шапталі присвоїли звання Героя України.