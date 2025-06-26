Криштиану Роналду пока не собирается вешать бутсы на гвоздь. Португалец не только продлил контракт с Аль-Насром, а еще и получил космическую зарплату, сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Танкреди Палмери.

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Безумная зарплата Роналду

Нападающий поставил подпись под соглашением до 2027 года. Согласно ему, его зарплата вырастет до 263 миллионов евро в год. Это только закрепит его в статусе самого оплачиваемого футболиста.

Ранее CR7 зарабатывал 200 миллионов на сезон, такой же оклад, по данным СМИ, у Лионеля Месси в Интер Майами и у Карима Бензема в Аль-Иттихаде. Напомним, что в июне Роналду во второй раз стал победителем Лиги наций.

Криштиану перебрался в Аль-Наср в начале 2023 года после разрыва контракта с Манчестер Юнайтед. За это время он оформил 93 гола за в 105 матчах за "желто-синих".

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В прошлом сезоне Аль-Наср занял лишь четвертое место в чемпионате Саудовской Аравии, из-за чего не смог квалифицироваться в Лигу чемпионов АФК. Впрочем сам Роналду стал лучшим бомбардиром лиги, забив 25 мячей.