Не Ярмоленко и не Шапаренко: назвали футболиста с самой высокой зарплатой в Динамо

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале. Удивило то, что самую высокую зарплату в киевском клубе получает не Андрей Ярмоленко и не Николай Шапаренко.

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Каков уровень зарплат в Динамо

Бывший журналист Игорь Бурбас выразил возмущение нынешним уровнем игроков Динамо. В ходе беседы он заявил, что у киевлян второй в УПЛ уровень зарплат после Шахтера. По его словам, ни в Полесье, ни в Харькове таких зарплат нет.

Бурбас отметил, что зарплата Шапаренко составляет примерно 100 тысяч долларов в месяц, а точнее – 90 тысяч евро в месяц. Николай до этого сезона был самым высокооплачиваемым футболистом столичной команды. Теперь же, по данным Бурбаса, самую большую зарплату получает поляк Томаш Кендзёра. У него 92 тысячи евро в месяц.

Кроме того, стало известно, что Виталий Буяльский и Денис Попов получают по 50 тысяч евро. Владимир Бражко получает 40 тысяч евро зарплаты в месяц. Еще меньше получает Матвей Пономаренко. У нападающего зарплата составляет 30 тысяч евро. А меньше всех в первой команде Динамо получает Богдан Редушко – 10 тысяч в месяц.

Как обстоят дела в Динамо сейчас

После поражения от Полесья в Динамо сменился главный тренер. Игоря Костюка отправили в отставку. Первую команду киевлян с приставкой и. о. возглавил Мацей Кендзёрек.

В своем первом матче он обыграл Кудровку со счетом 3:1. А вот во втором – уступил Шахтеру в 1/8 финала Кубка Украины со счетом 0:3. Динамовцы с 30-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Михавка.