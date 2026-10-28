Не Ярмоленко чи Шапаренко: назвали футболіста, який має найбільшу зарплату в Динамо

Про це він розповів на своєму ютуб-каналі. Здивувало те, що найбільшу зарплату в київському клубі отримує не Андрій Ярмоленко та не Микола Шапаренко.

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Яким є рівень зарплат у Динамо

Колишній журналіст Ігор Бурбас висловлював обурення нинішнім рівнем гравців Динамо. Під час розмови він заявив, що в киян другий в УПЛ рівень зарплат після Шахтаря. За його словами, ні в Поліссі, ні в Харкові таких зарплат немає.

Бурбас зазначив, що зарплата Шапаренка – приблизно 100 тисяч доларів на місяць, точно 90 тисяч євро на місяць. Микола до цього сезону був найбільш високооплачуваним футболістом столичної команди. Тепер же, за даними Бурбаса, найбільшу зарплату отримує поляк Томаш Кендзьора. У нього 92 тисячі євро на місяць.

Крім того, стало відомо, що Віталій Буяльський і Денис Попов отримують по 50 тисяч євро. Володимир Бражко має 40 тисяч євро зарплатні на місяць. Ще менше отримує Матвій Пономаренко. У нападника 30 тисяч євро зарплатні. А найменше в першій команді Динамо має Богдан Редушко – 10 тисяч на місяць.

Якими є зараз справи в Динамо

Після поразки від Полісся в Динамо змінився головний тренер. Ігоря Костюка відправили у відставку. Першу команду киян у статусі в. о. очолив Мацей Кендзьорек.

У своєму першому матчі він обіграв Кудрівку з рахунком 3:1. А ось у другому – поступився Шахтарю в 1/8 фіналу Кубка України з рахунком 0:3. Динамівці з 30-ї хвилини грали в меншості через вилучення Михавка.