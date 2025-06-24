Новички Украинской Премьер-лиги имеют разные финансовые условия. Стало известно, сколько клубы, которые вышли из Первой лиги, тратят на зарплаты футболистам, сообщает 24 канал со ссылкой на ТаТоТаке.

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Сколько новички УПЛ платят футболистам

Металлист 1925 больше всего тратит на зарплаты своим футболистам, по сравнению с другими новичками УПЛ. В харьковском клубе средняя заработная плата в месяц составляет 10 – 15 тысяч долларов.

Другие новички УПЛ имеют значительно меньший бюджет за Металлист 1925. Эпицентр тратит на зарплаты футболистам 3,5 – 4 тысячи долларов.

В СК Полтаве средняя зарплата футболиста в месяц составляет около 2 – 2,5 тысячи долларов. Меньше всего получают игроки Кудривки с Черниговщины – 1 – 1,1 5 тысячи долларов.

К слову. Отдельные игроки Металлист 1925 могут получать большую зарплату. Например, Илья Крупский и Иван Калюжный могут зарабатывать 25 – 30 тысяч долларов в месяц.

Напомним, что Эпицентр и СК Полтава напрямую вышли в УПЛ. Тогда как Кудривка и Металлист добыли путевку в элитный дивизион страны через стыковые матчи, обыграв Ворсклу и Левый Берег.

Ранее стало известно, сколько зарабатывают футболисты, выступающие за киевское Динамо. Столичный клуб один из лидеров чемпионата по этому показателю.