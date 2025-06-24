Новачки Української Прем'єр-ліги мають різні фінансові умови. Стало відомо, скільки клуби, які вийшли з Першої ліги, витрачають на зарплати футболістам, повідомляє 24 канал із посиланням на ТаТоТаке.

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Скільки новачки УПЛ платять футболістам

Металіст 1925 найбільше витрачає на зарплати своїм футболістам, порівняно з іншими новачками УПЛ. У харківському клубі середня заробітна плата на місяць становить 10 – 15 тисяч доларів.

Інші новачки УПЛ мають значно менший бюджет за Металіст 1925. Епіцентр витрачає на зарплати футболістам 3,5 – 4 тисячі доларів.

У СК Полтаві середня зарплата футболіста на місяць становить близько 2 – 2,5 тисячі доларів. Найменше отримують гравці Кудрівки з Чернігівщини – 1 – 1,5 тисячі доларів.

До слова. Окремі гравці Металіст 1925 можуть отримувати більшу зарплату. Наприклад, Ілля Крупський та Іван Калюжний можуть заробляти 25 – 30 тисяч доларів на місяць.

Нагадаємо, що Епіцентр та СК Полтава напряму вийшли в УПЛ. Тоді як Кудрівка та Металіст здобули путівку в елітний дивізіон країни через стикові матчі, обігравши Ворсклу та Лівий Берег.

Раніше стало відомо, скільки заробляють футболісти, які виступають за київське Динамо. Столичний клуб один із лідерів чемпіонату за цим показником.