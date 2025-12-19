Призер Олимпиады, тренировавший сборную Украины: что известно о Кваше, которого "наказал" Зеленский
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении выплаты государственных стипендий восьми известным спортсменам, включая Илью Квашу.
- Илья Кваша, бывший главный тренер сборной Украины по прыжкам в воду, уволен в 2023 году после обвинений в шантаже и унижении спортсменов, который якобы переехал в Канаду.
В среду, 17 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении выплаты государственных стипендий ряду известных спортсменов. Среди них были чемпионы и призеры Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр.
Согласно документу, в список вошли восемь представителей украинского спорта. Среди них оказался и николаевский прыгун в воду Илья Кваша, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Президента Украины.
Читайте также "Спасибо за то, что ты патриот": титулованная украинская атлетка о смене гражданства
Кто такой Илья Кваша?
Также в перечень вошли: Сергей Бубка, Яна Клочкова, Евгений Браславец, Игорь Матвиенко, Валерий Лозик, Инна Фролова и Юрий Ермаков. В отличие от большинства из списка, он не был открытым предателем.
Илья с начала полномасштабного вторжения занял правильную сторону. Он был, в частности, привлечен к благотворительному фонду "Страна спорта".
Более того, в 2022 году Кваша стал главным тренером сборной Украины по прыжкам в воду. Правда, он не задержался надолго на этой должности.
Его подопечные подняли скандал с требованием уволить наставника. Они обвинили тренера в шантаже и унижении спортсменов. Также у него был личный конфликт с Алексеем Середой.
Важно. В 2023 году Илью уволили, после чего тот якобы переехал в Канаду. После этого он прекратил активность в соцсетях и не выходит в информационное пространство.
Какого размера были стипендии для спортсменов из списка?
Выплаты зависели от прожиточного минимума (ПМ) для трудоспособных лиц. Стипендия была пожизненной, но действовала при условии выполнения требований положения.
- Чемпионы Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр – 4 ПМ (в 2025 году – 12112 гривен, в 2026 году – 13312 гривен).
- Серебряные призеры 3,5 ПМ (в 2025-м – 10598 гривен, в 2026-м – 11648 гривен).
- Бронзовые призеры – 3 ПМ (в 2025-м – 9084 гривен, в 2026-м – 9984 гривен).
Что известно о спортивных достижениях Ильи Кваши?
Заслуженный мастер спорта, который принимал участие в трех Олимпийских играх.
Наибольшим достижением стала "бронза" на ОИ-2008 в Пекине в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в паре с Алексеем Пригоровым. За это выступление он получил Орден "За мужество" III степени.
5-кратный чемпион Европы по водным видам спорта и четыре раза триумфовал на Евро по прыжкам в воду (данные Википедии).
Также трижды поднимался на пьедестал на мировых первенствах – "серебро" (2013, 2015) и "бронза" (2017).